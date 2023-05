Selfscanning im Migros Glatt – Kundin packt für 1323 Franken ein und scannt für 40 Franken Eine Frau kaufte für ihre Schwiegermutter ein. Nach Abschluss des Selfscanning kam die Kontrolle. Die eigene Ware war noch nicht bezahlt. Mit Absicht, hält das Gericht nun fest. Daniela Schenker

Mit einem solchen Gerät erfasste die Kundin den 40-Franken-Einkauf für ihre Schwiegermutter, nicht aber die eigene Ware im Wert von fast 1300 Franken. Foto: Urs Jaudas

Sie werde nie mehr ein Selfscanning-Gerät in die Finger nehmen, sagte die Frau dem Richter. Der Umgang mit einem solchen Handscanner hatte ihr eine Anklage wegen versuchten Diebstahls eingetragen. Zu Unrecht, wie die Schweizerin mehrfach und tränenreich beteuerte. Die 31-Jährige war am Dienstag ohne anwaltschaftliche Unterstützung am Bezirksgericht Bülach erschienen.