Ersatz für Zürcher Schauen – Kunst für die Stube Sie haben Olafur Eliasson im Kunsthaus verpasst oder vermissen den Corbusier-Pavillon? Fünf Alternativen, um sich Highlights nach Hause zu holen. Annik Hosmann

Das Corbusier-Haus für zu Hause: «Villa Savoy» von Lego. Bild: zvg

Lee Miller

Sie war die Muse des Surrealisten Man Ray. Was Lee Miller selber aber fotografierte, war sehr realistisch: Die Amerikanerin war eine der wenigen Frauen, die als ­Reporterin Kriege mit ihrer Kamera festhielt. Das Museum für Gestaltung plante Ende April 250 Originale zu zeigen. Ob die Schau kommt, ist offen – wir lesen deshalb dieses Buch über Miller, die auch Model war.

Lee Miller – A Woman's War, H. Roberts / A. Penrose, Thames & Hudson, 2015, 224 S., gebunden, ca. 53 Fr.

Vincent van Gogh

Sie haben die grosse Multimediaschau «Van Gogh Alive» in der Maag-Halle verpasst? Die nächste Van-Gogh-Ausstellung kommt bestimmt. Bis dahin holen wir uns den holländischen Impressionisten in Form von 500 kleinen Teilen nach Hause. Am Ende können Sie sich sogar einen Van Gogh an die Wand hängen, wenn Sie das fertige Puzzle rahmen.

Puzzle «Sternennacht», Clementoni, 500 Teile, ca. 19 Fr.

Olafur Eliasson

In das Universum des Olafur Eliasson konnte man bis vor kurzem im Kunsthaus eintauchen. An einer langen Wand hingen Notizen, Skizzen und Fotos – etwa solche aus Eliassons Studio. Dort, so scheint es, ist Kochen und Essen fast so wichtig wie Arbeiten. Die besten Rezepte aus der Studioküche gibt es auch in einem Buch.

Studio Olafur Eliasson – The Kitchen, Olafur Eliasson, Phaidon, 2016, 368 S., gebunden, ca. 48 Fr.

Le Corbusier

Noch wäre der Pavillon Le Corbusier ohnehin nicht offen, aber selbst ein Spaziergang zum Bau

ist im Moment nicht möglich, da er auf der gesperrten Blatterwiese steht. Weshalb also nicht ein

eigenes Corbusier-Haus bauen? Die Architekturikone Villa Savoye von Lego zum Beispiel. Und ja, vielerorts ist dieses Lego-Set ausverkauft, aber wer sucht, der findet.

Lego Architecture 21014, Villa Savoye, ca. 75 Fr.

Museum Rietberg

Schon allein wegen des riesigen Schaudepots lohnt sich jeweils ein Besuch im Museum Rietberg. Werke beziehungsweise Köpfe aus der Sammlung des Hauses sind auf diesem Memory zu sehen. Das Spiel kann man übrigens auch weiterdrehen und versuchen die Objekte zu finden, wenn das Museum irgendwann wieder geöffnet ist.

Memory-Spiel «Kopf an Kopf», 38 Fr., ab 4 Jahren