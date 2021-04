Skulpturen in Zürich – Kunst fürs Gemüt Zürich ist im öffentlichen Raum voller Kunst. Aber es gibt Skulpturen, die in trüben Zeiten wie diesen die Laune besonders heben. Isabel Hemmel

Wir schreiben Februar 2021: Zürcherinnen und Zürcher sitzen mehr zu Hause als auch schon. Die Gründe dafür sind bekannt. Damit einem nicht die Decke auf den Kopf fällt, sind Spaziergänge quer durch die Stadt sehr zu empfehlen. Neben frischer Luft lässt sich da auch jede Menge Kunst entdecken. Aber nicht jedes Werk im öffentlichen Raum, so denn man es denn sieht, erhellt allen gleichermassen das Gemüt. Wir stellen vier Skulpturen vor, bei denen wir immer wieder gern vorbeischauen. Auch und vor allem, weil sie gute Laune verbreiten.

Sunrise (1974) von Annemie Fontana

Sonnenaufgang in Blau: Skulptur von Annemie Fontana. Foto: Moira Jurt

Auch wenn die Sonne momentan öfter gar nicht erscheint: Manchmal ist der Sonnenaufgang in Zürich hellblau. Davon kann man sich beim Sportplatz Hardhof überzeugen. «Sunrise» hat Annemie Fontana ihre stufige, halb liegende, halb stehende Skulptur getauft. Von der Zürcher Bildhauerin, die erst spät von ihrer Kunst leben konnte, stammt nicht nur die sonnengelbe «Sitzmuschel» in der Badi Mythenquai, sondern auch der orange «Sirius»-Brunnen, der bis 2009 auf dem Escher-Wyss-Platz stand und seit 2012 vor dem Hallenstadion die Gemüter erhellt.

Fruchtexpress (2019) von Mickry 3

Mit Früchten und Tieren: Skulptur vom Künstlerinnentrio Mickry 3. Foto: Mickry 3

Wer täglich aus seinem Fenster auf das Kunstwerk des Zürcher Künstlerinnentrios Mickry 3 an der Bernstrasse schauen darf, kann unmöglich schlechte Laune haben. Ein pinker und ein schwarzer Nasenbär (?) schippern da zusammen mit Orange, Zwetschge und Ananas in ihrem weissen Schiffchen übern grünen Hügel. Wohin des Weges?, möchte man fragen. «Fruchtexpress: Schlieren – Zürich – Schlieren»!, lauten die Antwort und der vollständige Titel der 2019 entstandenen Skulptur.

Betonschleife (1976–77) von Ralph Bänziger

Weich trifft auf hart: Betonschlaufen von Ralph Bänziger. Foto: Karin Buerki

Es sieht so aus, als hätte jemand mit überdimensionierten Kaugummistreifen weiche, elastische Wellen hingeworfen. Darin liegt der Charme der begehbaren Skulptur von Ralph Bänziger, die da vor der Kulisse der brutalistischen Wohnsiedlung Grünau in Altstetten liegt. Die drei Betonschleifen mit Farbverlauf Betongrau bis Terrakotta wurden kurz nach Errichtung von Jugendlichen und ihren Skateboards in Beschlag genommen und sind noch heute Treffpunkt für harte Hunde.

Grosser Wart (2018) von Lutz & Guggisberg

Sammelsurium mit Holzspiess: Betonskulptur von Lutz & Guggisberg. Foto: Stefan Altenburger/Pro Litteris Zürich

Vielleicht ist es den Nachwirkungen der Zürcher Schneetage geschuldet, dass einen die Skulptur von Lutz & Guggisberg auf den ersten Blick an die Überreste eines überdimensionierten Schneemanns erinnert. Doch bei genauerer Betrachtung lassen sich am acht Meter hohen Betongebilde mit Lärchenholzstab jede Menge spielerische Details entdecken. Wie so oft beim Künstlerduo liegt der Witz in der Ernsthaftigkeit, mit der hier vermeintlich Sinnloses zum poetischen Kunstwerk wird: vielleicht auch zu einem vielgesichtigen Hirten, der mit seinem Stab über dem Friesenbergplatz wacht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.