Zmittag im Bistro George – Manche gehen nur wegen der Küche ins Fotomuseum Winterthur Shepherd’s Pie geziert von Kartoffelmakrönchen und Randen-Rüebli-Salat: Das Bistro im Fotomuseum eignet sich perfekt für den Lunch. Stefan Busz Dominique Meienberg (Foto)

Mit Kartoffelmakrönchen: Shepherd’s Pie im Bistro George. Foto: Dominique Meienberg

Sorry, liebe Manon, dass wir bei Ihnen nicht vorbeigeschaut haben. Ihre Bilder in der Fotostiftung wären den Besuch wert. Und so attraktiv Ihre Miss Rimini oder die Dame mit dem rasierten Schädel auch sind – wir kamen wegen George.