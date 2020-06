Entscheid zu Strichmännchen – Kunsthaus zieht Strafanzeige gegen Naegeli zurück Die Kulturinstitution will nun doch nicht gegen den bekannten Zürcher Sprayer vorgehen. Ein weiterer Strafantrag liegt aber noch vor. Ev Manz

Dieses Strichmännchen hat die Stiftung Zürcher Kunsthaus Anfang Woche entfernen lassen. Foto: Thomas Zemp

Noch bis am Freitag lagen gegen den Zürcher Künstler Harald Naegeli zwei Strafanträge vor. Grund dafür: Seine Strichmännchen sind an mehreren Gebäuden in der Stadt wieder aufgetaucht. Deswegen wollten der Kanton und das Zürcher Kunsthaus juristisch gegen den Sprayer vorgehen – die Kulturinstitution hat Naegeli auf Videoaufnahmen als Urheber von vier Strichmännchen ausgemacht. Am Samstag hat die Stiftung Zürcher Kunsthaus den Strafantrag wegen Sachbeschädigung zurückgezogen.