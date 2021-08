Messe – Kunstmesse VOLTA 50% Rabatt von Montag, 20. September bis Sonntag, 26. September 2021, Elsässerstrasse 215 in Basel

Die Kunstmesse VOLTA ist zurück! Unter der Leitung von Kamiar Maleki kehrt sie während der diesjährigen Art Woche im September zurück an die Elsässerstrasse 215 in Basel. 70 Galerien aus fünf Kontinenten versammeln sich in der kürzlich renovierten Halle und präsentieren neue Arbeiten junger und etablierter Künstler:innen.

VOLTA fokussiert sich auf anspruchsvolle Einzel- und kuratierte Gruppenpräsentationen. In zeitgenössischen Malerei- und Papierarbeiten, Fotografien, Videos und Skulpturen beschäftigen sich die Künstler:innen mit Fragen des Individuums in Bezug zur Gesellschaft und verorten sich zwischen Tradition und Gegenwart. In privater Atmosphäre können Besucher:innen der Hektik der Hauptmesse entfliehen und sich mit Galerist:innen und Künstler:innen austauschen.

