Dry Floating: Neuartiges Wellnessangebot – Kurz den Stress im Wasserbett wegschlafen Seit letztem Herbst gibt es in Zürich das schweizweit erste Dry-Floating-Angebot. Was bringt das Schwimmen ohne Wasser? Ein Selbsttest. Meinung Isabel Hemmel

Auf dem Wasser schweben, ohne es zu berühren: Dank Behandlungsliegen, die Badewannen nachempfunden sind, ist das möglich. Foto: PD

Wer sich mit Wellness beschäftigt, dürfte über kurz oder lang auch aufs Floaten stossen. Es bezeichnet eine Methode, bei der man für einige Zeit in einem Tank mit stark salzhaltigem Wasser liegt. Oder besser: schwebt. Äussere Reize werden reduziert, der Blutdruck sinkt.

Seit letztem Oktober bietet Unternehmerin Rosy Lüber eine Methode auf dem Trockenen an: das sogenannte Dry Floating. An der Uraniastrasse hat sie Mio Mio Relax eröffnet, eine Art Praxis mit fünf Behandlungsräumen. Wer jetzt an Zahnarzt und Sterilität denkt, liegt falsch.