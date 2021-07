Zürcher Gesundheitsdirektion – Kurz vor der Abreise war das Zertifikat gelöscht Wegen einer «Datenkorrektur» sind im Kanton Zürich gewisse Covid-Zertifikate storniert worden. Betroffene sollen bald Ersatz erhalten. Jigme Garne

Dank dem Zertifikat ab in die Ferien? Am Wochenende hat die Zürcher Gesundheitsdirektion kurzfristig Zertifikate gelöscht. Foto: Keystone

«Guten Tag, Ihr Impfzertifikat (Nummer XYZ) wurde aufgrund einer Datenkorrektur storniert. Sie erhalten gegebenenfalls ein neues Zertifikat.»

Briefe mit diesen zwei Sätzen in drei Sprachen hat die Zürcher Gesundheitsdirektion am Wochenende verschickt. Gleich mehrere Empfänger haben sich deswegen frustriert an diese Zeitung gewendet. Zum Beispiel C.E.: «Ich wollte heute in den langersehnten Sommerurlaub nach Italien fahren – nun finde ich am Samstagvormittag diesen lapidaren Formbrief im Briefkasten.»

Als E. in der digitalen App nachschaute, bestätigte sich die böse Überraschung: «Mein digitales Zertifikat wurde bereits deaktiviert und meine Reisepläne somit unmöglich gemacht.»