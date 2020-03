Carmen Walker Späh spricht zur Lage der Wirtschaft

Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektion ist in der Coronakrise ganz besonders gefordert. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) verzeichne «einen noch nie dagewesenen Anstieg an Gesuchen für Kurzarbeit und viel mehr Neuanmeldungen bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung als üblicherweise um diese Jahreszeit», heisst es in der Einladung zur heutigen Medienkonfernez. An dieser informieren Regierungspräsidentin und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) und Andrea Engeler, die Chefin des AWA, über den aktuellen Stand.