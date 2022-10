Knappes Goodbye von Liz Truss – Kurze Amtszeit, kurzer Schauer, kurze Rücktrittserklärung Nach 44 Tagen war schon wieder alles vorbei für die «neue» Regierungschefin: Wie die Amtszeit von Premierministerin Liz Truss am Donnerstag zu Ende ging. Peter Nonnenmacher aus London

«Wir haben eine Vision entwickelt für eine Ökonomie niedriger Steuern und hohen Wachstums, die sich zunutze machen sollte, was uns der Brexit an Freiheiten beschert hat»: Die scheidende Premierministerin Liz Truss und ihr Ehemann Hugh O’Leary vor ihrer Rücktrittserklärung. (20. Oktober 2022) Foto: Daniel Leal (AFP)

Es war die kürzeste Rücktrittserklärung, die man sich hätte vorstellen können. Wohl auch die beschämteste. Ein knappes Goodbye. Als Liz Truss am Donnerstagnachmittag vor die Downing-Street-Tür trat, blieb ihr wenig zu sagen angesichts der Rekordzeit, in der sie ihr Amt als Premierministerin wieder verloren hatte. Nur 44 Tage hatte sie sich ja in der Regierungszentrale halten können. An diesem Donnerstag war schon wieder alles vorbei. (Lesen Sie hier die Analyse zum Truss-Rücktritt von Grossbritannien-Korrespondent Peter Nonnenmacher.)