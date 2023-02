Reportage aus der Uhrenstadt – La Chaux-de-Fonds schrumpft, die Wirtschaft boomt – wie geht das zusammen? In den urbanen Zentren der Schweiz herrscht Dichtestress. Doch die Neuenburger Stadt kommt nicht vom Fleck. Anwohner erklären ihre Heimat, und Politiker sagen, warum jetzt alles besser wird. Philippe Reichen aus La-Chaux-de-Fonds Svenson Cornehls

Die lang gezogene Avenue Leopold-Robert ist die Verkehrsschlagader von La Chaux-de-Fonds. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Fehlender Wohnraum, teure Mieten, Dichtestress: Alles, wogegen viele Schweizer Städte ankämpfen, kennt man in La Chaux-de-Fonds bestenfalls vom Hörensagen. Die Uhrmacherstadt im Neuenburger Jura, auf rund 1000 Metern über Meer gelegen, kämpft mit gegenteiligen Problemen. Die Stadt schrumpft. Seit Jahren verliert sie Einwohnerinnen und Einwohner, auch im letzten Jahr. Ende 2022 wohnten 36’478 Personen in La Chaux-de-Fonds, 221 weniger als 2021: trotz tiefer Mieten und Wohnraum im Überfluss. In den 1960er-Jahren haben hier sogar über 42’000 Menschen gewohnt.

Warum kommt diese Stadt nicht vom Fleck? Immerhin ist die Geburtsstadt des Architekten Le Corbusier wegen ihrer Bauten der Uhrenindustrie seit 2009 Teil des Unesco-Weltkulturerbes. Allein dies sollte doch eine Magnetwirkung haben.

Um die Mittagszeit herrscht einiges Leben in La Chaux-de-Fonds. Die Restaurants und Cafés sind gut besucht. Draussen schmelzen die Schneehaufen langsam dahin. Ein Musikstudent schlendert der Avenue Léopold-Robert, der Hauptstrasse entlang, zurück zum Conservatoire. Warum verliert die Stadt seit Jahren Einwohner? Der Student sagt: «Ich wohne in Neuenburg, in La Chaux-de-Fonds würde ich niemals leben.» Die architektonischen Verwerfungen seien immens. Er empfinde die Stadt als stillos, und ab 20 Uhr sei hier sowieso nichts mehr los. Klar habe man ein imposantes Theater und den international bekannten Musiksaal, in dem die bekanntesten Pianisten und Kammermusiker der Welt auftreten, aber die Tickets seien teuer, und das Publikum sei im Allgemeinen überaltert. So bleibe für ihn nur ein wirklich interessanter Ort: der Keller des Café de Paris und seine Jazzkonzerte. Und das sei für seine Ansprüche an eine Stadt deutlich zu wenig, so der junge Mann.

Eine andere Studentin gibt sich zurückhaltender. Sie sei in La Chaux-de-Fonds aufgewachsen und studiere nun soziale Arbeit hier. Kulturell biete die Stadt einiges, so die künftige Sozialarbeiterin. Die Leute zögen weg, weil sie die Steuerlast als zu hoch und die staatlichen Leistungen als zu gering empfänden. Sie selbst sehne sich nach einem Starbucks und trendigen Kleiderläden. Da könnte die Stadt deutlich zulegen, sagt die Einheimische.

Der Musiksaal in La Chaux-de-Fonds ist wegen seiner aussergewöhnlichen Akustik weltbekannt. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Francis Matthey ist gebürtiger Chaux-de-Fonnier, amtete in den 80er-Jahren als Stadtpräsident und ist bis heute einer der bekanntesten Vertreter der Stadt. 1993 wurde er als SP-Nationalrat anstelle der offiziellen Kandidatin Christiane Brunner in den Bundesrat gewählt, trat das Regierungsamt nach Frauenprotesten aber nicht an. Zum Gespräch bittet der 80-Jährige ins Café Fair-Play. Fairplay fordert er auch für den Umgang mit «seiner» Stadt. Natürlich sei man keine Shoppingstadt, sondern eher alternativ, humanistisch und multikulturell geprägt. La Chaux-de-Fonds habe andere Qualitäten: ein überdurchschnittliches Kulturleben mit mehreren Kinos, einem Theater mit eigenem Ensemble und dem legendären Konzertsaal. Dazu sei man in wenigen Minuten in der freien Natur. Und der Wirtschaft gehe es so gut wie selten in den letzten Jahrzehnten, natürlich hauptsächlich wegen Uhrenmarken wie Tag Heuer, Breitling und vielen anderen, aber dank der Mikromechanikfirmen sei man heute viel diversifizierter.

Dass seine Heimatstadt seit langem Einwohner verliert, ist auch Francis Matthey nicht entgangen, beunruhigt ihn aber nicht weiter. Das gehöre zu einer Stadt, die mit Migrationswellen wuchs und mit Wirtschaftskrisen schrumpfte. Und im Übrigen habe das Wachstum längst eingesetzt, man sehe es einfach nicht, so Matthey.

«Noch sind in La Chaux-de-Fonds so viele Immobilien gehandelt worden wie im letzten Jahr.» Patrick Herrmann, Stadtpräsident von La Chaux-de-Fonds (Grüne)

Genau darauf verwies die Stadtregierung Anfang Monat in einem Mediencommuniqué. Addiere man alle Zweitwohnungsbesitzer und Leute mit Kurzaufenthaltsbewilligungen oder Flüchtlinge zur Einwohnerzahl, sei man sogar um 298 Personen gewachsen, hiess es im Communiqué. Über 400 Ukrainerinnen und Ukrainer sollen hier eine neue temporäre Heimat haben. Und mittlerweile kommen täglich über 6000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger zur Arbeit in die Stadt, 450 mehr als 2021. Alleine die Zahl der Grenzgänger beweise: La Chaux-de-Fonds ist «wirtschaftlich kerngesund», so die Stadtoberen.

Wegen ihrer Bauten der Uhrenindustrie ist die Neuenburger Stadt La Chaux-de-Fonds seit 2009 Teil des Unesco-Weltkulturerbes. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Stadtpräsident Patrick Herrmann (Grüne) sagt: «Der Aufschwung wird kommen, da bin ich mir sicher, und die Anzeichen dafür sind auch schon da.» Voraussichtlich ab 2030 werde die neue unterirdische Bahnlinie nach Neuenburg gebaut und La Chaux-de-Fonds damit besser ans SBB-Netz angebunden. Der Wandel sei bereits in Gang. Noch nie seien in La Chaux-de-Fonds so viele Immobilien gehandelt worden wie im letzten Jahr, sagt Herrmann. Die Unternehmen suchen verzweifelt nach Fachpersonal, und mittlerweile entscheiden sich offenbar auch immer mehr Franzosen dafür, über die Grenze nach Neuenburg zu ziehen statt dauernd zu pendeln. Seine Regierung strebe aber nicht nach Grösse, sondern nach Lebensqualität und versuche den Komfort aller zu verbessern: mit Investitionen in den öffentlichen Verkehr, Verkehrsberuhigung und neu gestalteten Plätzen. Als Stadt auf 1000 Metern Höhe habe man in Zeiten des Klimawandels und der Hitzewellen im Sommer sowieso einen unstrittigen Standortvorteil.

Was Patrick Herrmann in La Chaux-de-Fonds tut, muss Roland Nötzel schweizweit verkaufen – und das tut er auch, engagiert und wortreich. Nötzel ist beim Kanton Neuenburg seit drei Jahren «Delegierter für die Standortattraktivität». Der Kanton verzeichnete während mehrerer Jahre sinkende Einwohnerzahlen, wächst aber seit zwei Jahren wieder. Diese Entwicklung werde auch in La Chaux-de-Fonds einsetzen, verspricht Nötzel, selbst wenn aktuell Image und Realität noch auseinanderklafften. La Chaux-de-Fonds habe gerade eine Fernwärmeheizung für 30’000 Leute gebaut und wolle nun mit einem Hallenbad und einem neuen Eisstadion nachlegen, das alleine zeige die Ambitionen dieser Stadt.



Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen Svenson Cornehls ist Datenjournalist im Daten- und Interaktivteam von Tamedia. Nach der Ausbildung zum Informatiker studierte er Politikwissenschaften in Zürich. Seit 2019 findet er mit Datenanalysen und computergestützten Recherchen Zusammenhänge in Daten. Mehr Infos @sven_corn

Fehler gefunden?Jetzt melden.