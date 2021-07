Démographie – «La Suisse romande est le jardin d’enfants de la Suisse» Le dynamisme de l’arc lémanique attire les jeunes qui sont potentiellement des créateurs de familles. Renaud Bournoud

Vue aérienne d’Étoy. Foto. Keystone

Vaud, Genève et Fribourg sont de loin les trois cantons les plus jeunes du pays. Sur la carte de la Suisse, le mauve (surreprésentation des enfants de 0 à 15 ans) recouvre en grande partie la Suisse romande. «C’est surtout l’arc lémanique qui est très jeune, commente Abram Pointet, directeur de Microgis, spécialisé dans l’analyse de données géographiques. À Fribourg, on voit clairement la césure linguistique avec la Singine, où il y a moins d’enfants. La Suisse romande est le jardin d’enfants de la Suisse.»

Seule la zone autour du sud de l’Argovie peut régater avec la Suisse occidentale en termes de jeunesse. Mais pour d’autres raisons. Le sud de l’Argovie est catholique et très typé «périurbain», ces zones entre ville et campagne qui aimantent les familles. «Tandis que l’arc lémanique est la région la plus dynamique du pays d’un point de vue économique et démographique», souligne Abram Pointet. Du coup, cette portion de territoire attire beaucoup de jeunes travailleurs qui sont potentiellement des créateurs de familles. «Il y a proportionnellement plus d’étrangers en Suisse romande qu’en Suisse alémanique», note le spécialiste. Et ceux-ci ont tendance à plus procréer.