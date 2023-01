Automaten – Läden schon zu – hier können Sie trotzdem einkaufen Alle Vorräte aufgebraucht oder Lust auf einen grossen Brunch? Oder ein spontanes Fondue? Etwas zu feiern, aber keine Blumen? Diese vier Automaten bieten mehr als Schoggi und haben rund um die Uhr geöffnet. Moira Jurt

Der Food-Automat von «Transhelvetica» mit regionalen Produkten – momentan von der Gelateria di Berna. Foto: Moira Jurt

Nicht an alles gedacht beim Grosseinkauf? Oder doch noch Lust, spontan Leute einzuladen und keine Nerven, um in die überfüllte Migros am HB zu gehen? In diesen Automaten finden Sie Feines und Praktisches, zum Beispiel Panettone von der Gelateria di Berna oder Alpkäse, Schere, Leim und Blumen.