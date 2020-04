Arbeiten am Tag der Arbeit – Läden wollen am 1. Mai öffnen – doch der Kanton sagt ab Der Gewerbeverband will, dass Zürich eine Ausnahmebewilligung erteilt, damit Betriebe am 1. Mai öffnen können. Warum das nicht möglich ist. Lisa Aeschlimann

Dieser noch geschlossene Coiffeursalon im Shop-Ville in Zürich hätte wohl auch am 1. Mai den Laden voll. Foto: Dominique Meienberg

Dienstleistungsbetriebe, die nächste Woche wieder öffnen dürfen, sollen ausnahmsweise auch am 1. Mai arbeiten dürfen. Dies fordert der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV). Der Regierungsrat solle den Betrieben eine pauschale Ausnahmebewilligung erteilen, wie das der Kanton Thurgau am Montag beschlossen hat.

Nicole Barandun, KGV-Vizepräsidentin, sagt: «Der 1. Mai hat dieses Jahr nicht die Bedeutung, die er sonst hat.» Viele Betriebe wären froh, wenn sie am Tag der Arbeit ihr Geschäft öffnen könnten. Insbesondere Coiffeusen oder Physiotherapeuten könnten so den erwarteten Ansturm besser verteilen. «Wir haben bewiesen, dass wir in dieser Krise pragmatisch und solidarisch sein können – das soll auch jetzt möglich sein.»

«Kann Forderung nachvollziehen»

Regierungspräsidentin Carmen Walker Späh sagt auf Anfrage des «Tages-Anzeigers», sie könne die Forderung nachvollziehen. «Es besteht in vielen Bereichen grosser Nachholbedarf, und es wäre wünschenswert, wenn der Bundesrat schweizweit zusätzliche Sonntagsverkäufe bewilligen würde – zum Beispiel bis Ende Jahr.»

Jedoch sei die Rechtslage im Kanton Zürich eine andere als im Nachbarkanton: Der 1. Mai sei in Zürich ein kantonaler Feiertag. Er ist im Gesetz dem Sonntag gleichgestellt. Im Thurgau ist dieser Tag lediglich ein Ruhetag, dem Sonntag also nicht gleichgestellt. «Weder mein Amt für Wirtschaft und Arbeit noch der Regierungsrat sind befugt, eine pauschale Ausnahmebewilligung zu erteilen.» Dafür bräuchte es eine Gesetzesänderung, die der Kantonsrat beschliessen müsste.

Gegolten hätte die Ausnahmeregelung für Gärtnereien, Blumenläden, Bau- und Gartenfachmärkte sowie medizinische Massagen, Tattoo- und Kosmetikstudios, Coiffeure, Zahnärzte und Physiotherapeuten. Selbstständige, die keine Angestellten beschäftigen, dürfen am 1. Mai auch ohne Bewilligung arbeiten.

Lärm vom Balkon statt Strassendemo

Trotz Versammlungsverbot will der Gewerkschaftsbund am 1. Mai demonstrieren: Er ruft dazu auf, am übernächsten Freitag ab 11 Uhr an die Fenster und Balkone zu treten und Lärm zu machen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Anstelle einer Demo solle so auf den wachsenden Tieflohnsektor und die schlechte Bezahlung von Gesundheits- und Verkaufspersonal aufmerksam gemacht machen.