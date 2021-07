Vergleich erzielt - LafargeHolcim legt Streit mit US-Klägern bei

Abo Skandal um Kuba-Beteiligung LafargeHolcim täuschte 18 Jahre lang – und log

Der Schweizer Zementriese ist seit dem Jahr 2000 an einem Zementwerk in Kuba beteiligt. Noch 2014 stritt er dies ab, und erst 2018 legte er es offen. Nun hat der Konzern eine 970-Millionen-Dollar-Klage am Hals.