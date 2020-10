Sturmtief Brigitte – Menschen im Kanton Glarus evakuiert, Lage-Verschärfung in Uri Stürmische Winde und viel Regen: Besonders die Innerschweiz, das Wallis und das Tessin sind von Sturmtief Brigitte betroffen.

Das Tief «Brigitte» hat am Samstag Starkregen im Süden und Föhn mit Orkanböen im Norden über die Schweiz gebracht. In der Gemeinde Glarus Süd mussten 13 Menschen in Sicherheit gebracht werden, und die Kantonsstrasse war zwischen Diesbach und Betschwanden gesperrt.

Im Ort Diesbach war die Lage besonders kritisch, wie der Kanton Glarus am Samstagmittag meldete. Der Diesbach habe nicht nur viel Wasser geführt, sondern auch Geschiebe mitgerissen. Zu befürchten war, dass er sein Flussbett verlassen und bewohnte Gebiete oder die Strasse überschwemmen könnte.

Um 09.00 Uhr wurden deshalb in Diesbach zehn Gebäude evakuiert. Insgesamt 13 Bewohnerinnen und Bewohner mussten sich in Sicherheit begeben. Die SBB stellten den Bahnbetrieb zwischen Schwanden und Linthal vorübergehend ein, meldeten aber kurz vor Mittag, dass die Störung vorüber sei.

Ausbaggerungen sollen nun verhindern, dass der Diesbach über die Ufer tritt. Über 100 Personen mit Baumaschinen waren dafür im Einsatz, wie der Kanton schrieb. Eine sichere Prognose über den weiteren Gang der Ereignisse sei derzeit nicht möglich.

Weil die Böden stark mit Wasser gesättigt waren, liefen die seit Freitag gefallenen rund 100 Millimeter Regen schnell ab. Die Niederschlagsmenge erreichte die Warnstufe Rot. Hinzu kam die Schneeschmelze nach dem Föhnsturm. Vor allem im südlichen Grosstal und im Sernftal führten Bäche und Runsen viel Wasser.

Hochwasseralarm für die Reuss

Auch im Kanton Uri verschärfte sich die Hochwasserlage im Verlauf des Vormittags. So war die Autobahn A2 zwischen Beckenried NW und Erstfeld UR am frühen Samstagmorgen in beiden Richtungen gesperrt worden. In Seefeld war um Mitternacht der Hochwasseralarm für die Reuss ausgelöst worden, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Darauf hin sei die Autobahn zwischen Beckenried NW und Erstfeld UR gesperrt worden, um Reusswasser darauf abzuleiten. Deswegen stand die A2 zwischen Seedorf und Attinghausen unter Wasser. Es war zunächst unklar, wann die Sperrung aufgehoben werden kann.

120 Lastwagenchauffeure geweckt

Die Autobahnraststätte an der Gotthard-Route und das Schwerverkehrszentrum in Erstfeld seien evakuiert worden, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Im Schwerverkehrszentrum habe man die 120 anwesenden Lastwagenchauffeure geweckt und in Absprache mit der Kantonspolizei Tessin zur Weiterfahrt aufgefordert. Der Transitverkehr, insbesondere der Schwerverkehr, wurde in beiden Richtungen über die A13 über den San Bernadino umgeleitet.

Wegen der Autobahn-Sperrung waren die Kantonsstrassen zwischen Flüelen und Erstfeld überlastet. Die Polizei empfahl dringend, den Kanton Uri zu umfahren. Gesperrt war auch die Kantonsstrasse zwischen Hospental und Realp. Alle Urner Alpenpässe sollten bis mindestens Sonntagmorgen gesperrt bleiben. In den anderen Zentralschweizer Kantonen blieb die Wetterlage dagegen ruhig, wie eine Umfrage bei den Kantonspolizeien ergab.

Gesamte Oktober-Regenmenge in 24 Stunden

Auch im Tessin schüttete es am Samstagvormittag wie aus Kübeln. Laut SRF Meteo hatte es innert 24 Stunden zum Teil mehr geregnet als sonst im ganzen Monat Oktober. So sind in Mosogno 305 Millimeter Regen gefallen. Auch sonst gab es im Tessin und in angrenzenden Gebieten teilweise deutlich über 100 Millimeter Niederschlag. Im Südkanton waren mehrere Strassen wegen Schäden gesperrt.

Im Graubünden waren bis Samstagvormittag an mehreren Orten Rüfen niedergegangen. Die Strasse im Bergell, die Italien mit dem Oberengadin verbindet, war am Morgen aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt worden, weil die Bondasca bei Bondo Hochwasser führte, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach rund zwei Stunden sei die Strasse mit Einschränkungen wieder befahrbar gewesen.

Gesperrte Nebenstrassen im Wallis

Im Kanton Wallis wurden mehrere Nebenstrassen nicht passierbar. Die Strasse zwischen Sitten und Sanetschpass war wegen Sturmschäden in beiden Richtungen gesperrt. Erdrutsche habe es vor allem im Oberwallis gegeben, sagte der Sprecher am Vormittag. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Lage aber unter Kontrolle. Vorsorglich seien auch der Simplonpass und der Nufenenpass gesperrt worden. Feuerwehren seien wegen unpassierbarer Strassen im Einsatz. Die Behörden warnen vor

Im Kanton Bern war in Unterbach bei Meiringen die Aare brünigseitig über die Ufer getreten, sagte Ramona Mock von der Kantonspolizei Bern. Weil nicht sicher war, ob der Damm zwischen Aare und Hauptstrasse dem Wasserdruck standhalten würde, habe man die Strasse einstweilen gesperrt. Zudem seien Kühe evakuiert worden.

Fuss- und Radwege entlang des Rheins gesperrt

Im St. Galler Rheintal wurden Vorkehrungen für ein allfälliges Hochwasser getroffen. Fuss- und Radwege entlang des Rheins wurden vorsorglich gesperrt. Die Menschen wurden aufgefordert, sich vom Rhein fernzuhalten.

Auch im Bahnverkehr gab es am frühen Samstagmorgen Unannehmlichkeiten, wie der Bahnverkehrsinformation entnommen werden konnte. Wegen Hochwassers war etwa der Verkehr zwischen Meiringen und Interlaken Ost im Kanton Bern vorübergehend und wegen Hochwassergefahr die Strecke zwischen Münster VS und Andermatt UR auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Auch die Strecke zwischen Brig VS und Domodossola in Italien war zunächst gesperrt, konnte aber am Vormittag wieder freigegeben werden.

Starkregen auch im Ausland

Nach Unwettern und Überschwemmungen in der Region der südfranzösischen Metropole Nizza werden nach Medienberichten mindestens neun Menschen vermisst. Unter ihnen seien zwei Angehörige der Feuerwehr, die im Einsatz waren, wie der Nachrichtensender Franceinfo am Samstag unter Berufung auf die Behörden berichtete.

Regierungschef Jean Castex und Innenminister Gérald Darmanin kamen am Mittag in Nizza an, um sich ein Bild in dem betroffenen Département Alpes-Maritimes zu machen, wie der TV-Nachrichtensender BFM berichtete. Castex hatte die Reise kurzfristig angekündigt.

Die Wetterlage beruhige sich zwar, aber es gebe erhebliche Schäden und zahlreiche Menschen, die vermisst würden, teilte der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, via Twitter mit. «Wir sind mit einem Unglück konfrontiert, wie ich es im (Département) Alpes-Maritimes noch nicht erlebt habe», sagte der konservative Politiker französischen Medien.

Innenminister Darmanin hatte nach einer Krisensitzung in Paris die Entsendung zusätzlicher Hubschrauber und Feuerwehrleute in die Region angekündigt.

Starkregen hatte insbesondere im bergigen Hinterland von Nizza zu Überschwemmungen und chaotischen Verkehrsbedingungen geführt. Auf dem Flughafen Nizza laufe der Flugbetrieb inzwischen wieder normal, teilte der Airport via Twitter mit.

Rund 13’500 Haushalte in der Region waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Medien berichteten von Dörfern, die nicht mehr erreichbar seien.

Zahlreiche Menschen wurden vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht. Im betroffenen Département Alpes-Maritimes waren rund 850 Feuerwehrleute im Einsatz. Während der Sommermonate sind Nizza und die Côte d’Azur eine beliebte Region für Urlauber, auch aus Deutschland.

