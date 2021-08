Erfahrungsbericht: Kreuzfahrt unter Corona – Landausflüge sind nur in der «Safe Bubble» möglich Die MSC Seaview ist endlich wieder unterwegs. Eine Kreuzfahrt auf der Ostsee in sechs Kapiteln. Vincenzo Capodici

Sicherheitsmassnahme: In diesem Pool auf Deck dürfen sich nur zehn Personen aufhalten. Foto: PD

Restart mit Andrea Bocelli

Dass die MSC Seaview nach einer langen, pandemiebedingten Pause in See sticht, löst in diesem Sommer Emotionen aus. Die Crewmitglieder strahlen, wenn im Hafen von Kiel das Schiffshorn dröhnt und aus den Lautsprechern «Con te partirò» klingt, Andrea Bocellis bekannte Hymne. Nach dem Auslaufen in Kiel verkehrt das Schiff der italienisch-schweizerischen Reederei MSC Cruises jeweils sieben Tage lang in der Ostsee.

Die Seaview verlässt den Hafen von Kiel. Foto: Frank Erpinar

Allerdings ist eine Kreuzfahrt während einer Pandemie mit Umständlichkeiten und Einschränkungen verbunden. So lastet die Reederei ihr Flaggschiff nur zu maximal 60 Prozent aus; bei unserer Reise sind gerade mal 1700 Passagiere an Bord. «Hauptsache, die Schiffe fahren wieder», sagt ein MSC-Stammgast.