Urteil des Bezirksgerichts Zürich – Landesverweisung in Corona-Gebiet Weil er mit abgebrochener Bierflasche zugestochen hat, soll ein Italiener die Schweiz verlassen – ausgerechnet nach Norditalien. Muss er? Das Migrationsamt schweigt. Thomas Hasler

Welche Regeln in Zeiten des Coronavirus gelten, konnte das Bezirksgericht Zürich auch nicht sagen. Foto: Urs Jaudas

1293 Menschen sind in der norditalienischen Provinz Trento auf das Coronavirus positiv getestet worden. 431 befinden sich im Spital, davon 75 auf der Intensivstation. 862 Menschen verbringen ihre Tage und Nächte zu Hause in Isolation, und 129 Menschen sind bisher am Virus gestorben. Dorthin soll der 28-jährige Italiener nun zurückreisen müssen – am kommenden Freitag wird sein Urteil rechtskräftig. Muss er das wirklich? Jetzt in Zeiten, in welchen gerade in Norditalien das Coronavirus mit am heftigsten wütet?