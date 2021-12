Tödlicher Unfall in Bubikon – Landwirt stirbt bei Arbeiten im Stall

Tödlicher Unfall in Bubikon – Landwirt stirbt bei Arbeitsunfall Der 53-Jährige wurde mutmasslich von einem 250 Kilogramm schweren Heuballen getroffen. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Gepresstes Heu: Rundballen wie hier im Bild oder Quaderballen können je nach Grösse mehrere Hundert Kilogramm wiegen. Bild: TA

Am Freigagabend ist in Bubikon ein Mann ums Leben gekommen. Der 53-jährige Landwirt war gegen 19 Uhr in einer Scheune mit der Fütterung seiner Tiere beschäftigt. Gemäss einer Meldung der Kantonspolizei Zürich wurde er dabei höchstwahrscheinlich von einem rund 250 Kilogramm schweren Heuballen getroffen und erlitt dabei tödliche Verletzungen.



Der genaue Unfallhergang sei zurzeit noch nicht geklärt und werde durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht, heisst es in der Mitteilung vom Samstag weiter.



Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst von Regio 144 mit einem Notarzt sowie ein Notfallseelsorger der Notfallseelsorge Kanton Zürich im Einsatz.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.