Essen im Restaurant Razzia – Lang lebe die Revolution Das Restaurant Razzia im früheren Kinosaal hat ein neues Gastrokonzept und einen neuen Slogan: «Beautiful Revolution». Weht tatsächlich ein frischer Wind durchs Seefeld? Priska Amstutz

Der ehemalige Kinosaal gefällt nach wie vor – wenn er nur nicht so leer wäre. Dominique Meienberg

Der Geist der Revolution zeigt sich uns nicht sofort, als wir einen ruhigen Sommerabend im Restaurant Razzia verbringen. Das mag daran liegen, dass an dem Dienstag unseres Besuches im Innern nur ganz wenige Tische besetzt sind. Die versteckte Terrasse im Innenhof füllt sich im Verlauf unseres Essens etwa zur Hälfte – aber es herrscht eine gemässigte Stimmung. Der Innenraum des ehemaligen Kinos beeindruckt uns zwar jedes Mal mit seinen sechs Metern Höhe, mit dem Podest, das an die Sitzbereiche Parkett und Balkon erinnert, mit den Fresken und dem Interieur, das man auch in New York oder Paris antreffen könnte. Aber wenn das Razzia mit Leben gefüllt ist, gefällt es einfach noch viel besser.