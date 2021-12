Hotel-Hopping auf Langlaufski – Langlaufen bis zum Stockbruch Entspannen und fein essen in erstklassigen Hotels – Kalorien verbrennen auf den Engadiner Loipen. Chris Winteler

Perfektes Wetter, perfekte Loipe: Aber ohne Langlauf-Vorkenntnisse werden die drei Etappen zur Tortur. Foto: Moritz Hager

Schon bei Kilometer 2 zeichnet es sich ab: Das wird ein Chrampf. Der Mann steht zum ersten Mal auf den schmalen Latten. Er kommt kaum vom Fleck, zu Fuss wäre er wohl schneller. Die Einsicht verfestigt sich: Ganz ohne Langlauf-Vorkenntnisse wird das Langlauf-Hotel-Hopping im Engadin zur Belastungsprobe.

Dabei tönte das dreitägige Programm so locker wie verlockend: Wir langlaufen von Hotel zu Hotel, 11 bis 16 Kilometer, zwei bis dreieinhalb Stunden täglich. Erholen uns in namhaften Vierstern-Superior-Hotels. Entspannen die Muskeln im Wellnessbereich. Stärken uns abends mit einem Vier-Gänge-Menü. Und morgens schlagen wir am Frühstücksbuffet zu – jede einzelne Kalorie wird schliesslich auf der Loipe wieder verbrannt.