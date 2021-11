Einsatz im Kreis 4 – Langstrasse nach Brand gesperrt Am Sonntag kurz vor Mittag brannte es in einem Haus zwischen der Diener- und der Brauerstrasse. Die Langstrasse ist aktuell gesperrt, verletzt wurde niemand UPDATE FOLGT

Grösserer Einsatz am Sonntagmittag an der Langstrasse. Foto: PD

Kurz vor Mittag brannte es in einem Haus an der Langstrasse zwischen der Diener- und Brauerstrasse unweit des Helvetiaplatzes. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen; offenes Feuer gebe es keines mehr, sagt die Zürcher Stadtpolizei auf Anfrage. Allerdings gibt es noch Rauch, dieser ist in der Umgebung gut zu riechen. Verletzt wurde nach Angaben der Stadtpolizei niemand, die Einsatzkräfte von Schutz und Rettung sind vor Ort.

Der Einsatz dauert derzeit noch an, die Langstrasse ist für den öffentlichen und den Individualverkehr gesperrt.

Weshalb es brannte ist bislang unbekannt, die Ermittlungen laufen, wie die Zürcher Stadtpolizei auf Anfrage sagt.

aho

