Konzert in der Zürcher Tonhalle – Langweilig? Elitär? Steif? – Ein Versuch, klassische Musik lieben zu lernen Klassik ist für junge Menschen mit vielen Vorurteilen behaftet. Ein Abend mit Mozart und naive Fragen an den Star-Pianisten sollen das ändern. Tim Wirth

Sarah Weber (links) kritisiert das biedere Ambiente und die exklusiven Preise. Caroline Sattler findet Klassik-Stücke oft «schleppend-langweilig». Foto: Urs Jaudas

Der Lift in der Zürcher Tonhalle öffnet sich. Zum Vorschein kommt ein Mann, der ein weisses Hemd und ein Fagott trägt. Total surreal. Wie eine Szene aus einem Film von Wes Anderson.



Später stapft ein anderer Mann die Treppen hoch, die Haare unter einem Béret mit Ohrenschützern versteckt. Es ist Fazıl Say, der Star-Pianist aus Istanbul, der in einer Stunde in der Tonhalle spielen wird. Er stösst die Türe zu seiner Garderobe auf. Zigarettenrauch. Fazıl Say hat das Interview vergessen und nicht wirklich Lust auf die naiven Fragen eines jungen Klassik-Laien.