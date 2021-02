Der Moment des puren Triumphs: Lara Gut-Behrami holt nach Super-G- auch Riesenslalom-Gold. Foto: Christian Bruna (Keystone)

Ich konnte nicht mehr sitzen vor dem Fernseher, ich stand, fieberte mit. Was Lara Gut-Behrami im Riesenslalom zeigte, war unglaublich. Wie sie im Ziel reagierte, mit einer solchen Freude, so sympathisch, ohne Show, das war einfach toll. Sie ist 20 Jahre nach meinem Riesenslalom-Gold in St. Anton eine absolut würdige Nachfolgerin, derart abgeklärt hat sie das gemacht.

Nach Gold im Super-G war sie noch müde. In der Nacht kommen immer wieder die Emotionen hoch, Gold ist einfach etwas anderes als Silber oder Bronze. Es kostet viel Kraft. Dennoch gewann sie noch Bronze in der Abfahrt und hat sich dann ganz ruhig auf den Riesenslalom vorbereitet.

Sie ist zwischendurch nach Udine in ihr Zuhause gereist, lüftete den Kopf, zog sich zurück, verzettelte sich nicht: Das imponierte mir am meisten. So hätte ich das in meiner Karriere nicht hingekriegt. Es zeigt, dass sie eine ganz grosse Championne ist.

Doch das Tollste kommt erst jetzt: Sie kann es richtig krachen lassen, das hat sie sich verdient. Gerade nach den schwierigen letzten Jahren. Lara musste richtig unten durch, wurde kritisiert, ihr Team wurde kritisiert, doch sie ging weiter ihren Weg, blieb ihrem Umfeld treu, so fand sie zurück zu alter Stärke.

Die Kritik hat sie getroffen

Das war nicht immer einfach, die Kritik hat sie getroffen, sie ist ein sensibler Mensch. Aber sie hat mit der Zeit gelernt, zu sagen, was sie denkt: abhaken und weitergehen. Sie wusste immer genau, wohin sie will, und auch, wie sie dorthin kommt. Dafür bewundere ich sie.

Die Siege sind für sie eine grosse Erlösung, aber nicht eine Genugtuung, es den Kritikern gezeigt zu haben. Vielleicht wäre es das in früheren Jahren gewesen, doch jetzt ist sie so reif, dass sie sagen kann: Das habe ich für mich und mein Team geschafft.

Sie vertraute dabei auf ihre Qualitäten, die sie immer hatte, arbeitete hart, war kritisch zu sich selber – und ist jetzt wieder ganz oben. Ihr Team war dabei entscheidend. Sie kennt nichts anderes, als mit ihrer Familie unterwegs zu sein, sie war auch zu Juniorinnenzeiten nicht in Kadern wie alle anderen, sie trainierte viel mit ihrem Vater. Weil sie ein professioneller Typ ist, nicht damit zufrieden ist, einfach nur dabei zu sein, suchten sie gemeinsam vehement den Weg zum Erfolg. In einem Tief aufzuhören, wäre nichts gewesen für sie.

Sie spielt mit den Ski

Vor dieser Saison hat sie einzig den Konditionstrainer ausgewechselt. Und es wirkt, als wäre sie athletischer geworden. Sie ist wieder extrem spritzig, agil, sie kann mit den Ski spielen, Fehler machen und doch keine Zeit verlieren. Das ist phänomenal.

Das Gold im Riesenslalom dürfte ihr besonders viel bedeuten, denn dieser Schwung ist der komplexeste und die Basis des Skisports. Beherrscht eine Athletin diesen nicht, ist es, als hätte ein Haus kein starkes Fundament. Lara hat das Fundament.

Bis jetzt musste sie ihre Freude über die Goldmedaillen zurückhalten. Doch nun kann sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Das gönne ich ihr von ganzem Herzen.