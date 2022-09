Nicht mehr willkommen: Einige EU-Länder möchten die Einreise russischer Bürgerinnen und Bürger nicht nur einschränken, sondern ganz verbieten. Foto: Getty Images

Die Argumentation hat etwas Bestechendes: Wenn russische Soldaten in einem grausamen Angriffskrieg Ukrainerinnen und Ukrainer töten, verstümmeln und aus ihrer Heimat vertreiben, sollen sie auch nicht das Leben geniessen dürfen. Zum Beispiel an einem lauschigen italienischen Strand oder in den Schweizer Bergen. Aus dieser Sicht scheint der von Ländern wie Tschechien, Finnland, den Niederlanden oder den baltischen Staaten geforderte Einreisestopp für russische Touristen nur logisch und gerecht.