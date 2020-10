Sie sind die 13. Gewinnerin des Zurich Art Prize. Die 13 scheint Ihnen Glück gebracht zu haben. Sind Sie abergläubisch?

Glauben Sies oder nicht: 13 ist eine Zahl, die mit meiner Familiengeschichte verflochten ist. Mein Grossvater wurde an einem 13. geboren, und er war eine wichtige Bezugsperson für meine Mutter. Ich selbst habe ihn leider nicht gut gekannt, aber das Wissen, dass er an einem 13. geboren war, begleitet mich durch meine ganze Kindheit. Und das Haus, in dem ich aufwuchs, trug die Nummer 113. Also würde ich sagen: Ich bin nicht abergläubisch, aber ich glaube doch, dass die 13 es gut mit mir meint.