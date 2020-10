Unfall oberhalb von Andermatt – Lastwagen blockiert Bahnlinie über den Oberalppass Nach dem Unfall bleibt die Bahn-Strecke zwischen Andermatt und Sedrun für mehrere Tage unterbrochen. Der Lenker ist erheblich verletzt worden.

Ein Lastwagen stürzte am Oberalp auf das Bahntrassee der Matterhorn-Gotthard-Bahn. Foto: Kantonspolizei Uri

Nach dem Zwischenfall vom Montag auf der Oberalppassstrasse ist die Bahnlinie zwischen Andermatt UR und Sedrun GR für mehrere Tage gesperrt. Der Lastwagen war ins Schleudern geraten und über einen Hang auf das Gleis gestürzt.

Der LKW mit Bündner Kontrollschildern war vom Oberalppass talwärts in Richtung Andermatt unterwegs, als der 28-jähriger Lenker in einer Rechtskurve aus unbekannten Gründen die Beherrschung über sein Fahrzeug verlor, wie die Urner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Er stürzte rund 15 Meter über einen Hang auf das Bahngleis. Der Chauffeur wurde erheblich verletzt, der Sachschaden beträgt rund 190'000 Franken.

Während des Schleuderns verlor der Lastwagen geladenes Murgangmaterial. Ein entgegenkommender Urner Personenwagen wurde durch das herabfallende Material beschädigt. Dessen Lenker blieb unverletzt. Den verletzten Lastwagenfahrer dagegen brachte die Rega in ein ausserkantonales Spital.

Arbeiten dauern bis Ende der Woche

An der Fahrleitung und am Fundament der Bahnlinie seien grosse Schäden in noch nicht bekannter Höhe entstanden, hiess es bei der Matterhorn Gotthard Bahn auf Anfrage. Die Reparaturarbeiten dauern bis am 16. Oktober. Der Bahnverkehr ist unterbrochen, zwischen Andermatt und Disentis GR verkehren bis auf weiteres Ersatzbusse.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Oberalppassstrasse kurzzeitig gesperrt werden. Am Dienstag ist laut der Kantonspolizei mit erneuten Verkehrsbehinderungen auf der Passstrasse zu rechnen.

SDA/fal