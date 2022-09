Sterneküche bei Swiss – Laurent Eperon vom Baur au Lac kocht neu im Flugzeug Die Fluggesellschaft Swiss und das Luxushotel spannen für drei Monate für das Bordmenü zusammen. Wie schmeckt Gourmetküche auf 10’000 Metern über Meer? Daniel Böniger

Sie haben die Pavillon-DNA mit Detailliebe ins Flugzeug gezügelt: Laurent Eperon (l.) und Maximilian Müller. Foto: PD

Die Tomatensaft-Mär hält sich hartnäckig – auch wenn sie längst überholt ist: An Bord eines Passagierflugzeugs werde Salziges und Süsses weniger intensiv wahrgenommen als am Boden. Darum bestellten so viele Leute das Getränk während des Fliegens. «Wir dachten das auch», sagt Laurent Eperon, Küchenchef im Restaurant Pavillon in Zürich. Als sie die Zusammenarbeit mit der Swiss vor mehreren Monaten zu planen begannen, sei ihnen aber als Erstes erklärt worden, dass diese Geschmackseinbussen dank neuer Kabinentechnologie längst nicht mehr vorkämen: «‹Kocht wie sonst›, sagten sie zu uns.»