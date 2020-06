Neuer Kopf bei Radio 1 – Lea Schawinski wird Verwaltungsrätin Die jüngste Tochter von Medienpionier Roger Schawinski steigt in der Chefetage des Privatradios ein. Einst hatte sie ganz andere Pläne. Patrice Siegrist

Sitzen nun gemeinsam im Verwaltungsrat: Roger Schawinski mit seiner Tochter Lea bei einer Knie-Premiere im Jahr 2014. Foto: Giorgia Müller

Plötzlich stand sie im Rampenlicht. «Ich bin Lea Schawinski, und ich stehe als 18-Jährige zum ersten Mal vor einer Fernsehkamera», sagte sie in der Anmoderation ihrer ersten «Glanz & Gloria»-Sendung – so, als wollte sie die Erwartungen an sie dämpfen, die ihr Nachname zwangsläufig wecken.

Fast fünf Jahre liegt diese Szene zurück. Eine Woche lang moderierte Lea Schawinski die SRF-Promisendung. Als Gastmoderatorin war sie Teil einer Reihe mit dem Motto «In den Fussstapfen der Eltern», in der verschiedene Kinder berühmter Eltern vor die Kamera traten.

Medial fiel Schawinski danach kaum mehr auf. Nun kehrt sie aber ins Medienbusiness zurück – und zwar gleich in die Chefetage, wie die «Handelszeitung» schreibt. Im Mai wurde sie in den Verwaltungsrat von Radio 1 gewählt, wie aus dem Auszug des Zürcher Handelsregisters hervorgeht. Das Privatradio ist seit 2008 auf Sendung.

Mit ihrem neuen Mandat ist die 22-jährige Lea Schawinski die dritte der Familie im Verwaltungsrat des Senders, neben ihrem Vater Roger sitzt da auch Mutter Gabriella Sontheim ein. Aktienkapital halten sie und ihre Mutter gemäss Registerauszug keines. 85 Prozent gehören Roger Schawinski selbst.

Der Name hat nicht nur Vorteile

Lea ist die jüngste Tochter des Medienpioniers. Und mit einem Nachnamen, der in der Schweiz eine Marke darstellt und auch mal polarisiert, hatte sie es nicht immer einfach. Sie hat auch damit gehadert. Die «Tochter von Schawinski» zu sein, habe auch Nachteile, sagte Lea Schawinski in einem Interview mit dem Branchenportal «Persönlich» im Rahmen ihrer ersten «Glanz & Gloria»-Moderation. In der Schule seien manchmal Witze gemacht worden. Aber: «Ich sehe vor allem die Vorteile», ergänzte sie. Und: «Ich nutze das nicht aus, schätze es aber schon.» Trotzdem entschied sie sich damals für die Gastmoderation bei SRF, obwohl sie eigentlich ins Ausland gehen und sich dort eigenständig einen Namen machen wollte. Dass Lea Schawinski durchaus medienaffin ist, verriet die damals 18-Jährige in verschiedenen Interviews. Eine Fernsehkarriere bezeichnete sie als «Option», sie wolle aber erst mal ein Studium abschliessen.

Nach neun Jahren mit eigener Talk-Sendung bei SRF hat sich Lea Schawinskis Vater im vergangenen März vom TV verabschiedet. Auf Radio 1 ist er weiterhin regelmässig zu hören. Bereitet er nun mit dem Einstieg seiner Tochter in den Verwaltungsrat seine Nachfolge bei Radio 1 vor? Auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» schreibt Roger Schawinski: «Unsere Tochter studiert Law & Economics an der Hochschule St. Gallen. Sie bringt juristischen Sachverstand in unseren Verwaltungsrat.» Zudem sammle sie erste praktische Erfahrungen. «Mehr ist nicht. An eine Nachfolgeregelung wird nicht gedacht.»

Lea Schawinksi selber will sich ebenfalls nicht erneut ins Rampenlicht stellen. Anfragen zu einem Gespräch über ihr neues Mandat lehnte sie ab.