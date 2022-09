Europäische Bisons aus Langnau – Langenberg-Wisente proben das Leben in Freiheit im Jura Ziehen neben Wolf und Bär auch bald wieder Wisente durch die Schweiz? Ein Artenschutzprojekt arbeitet darauf hin – mit Wisenten aus dem Tierpark Langenberg. Sibylle Saxer

Die Wisentherde im Solothurner Jura setzt sich aus drei Kühen, einem Kalb und einem Stier zusammen. Foto: Roger Stöckli

Vielleicht sind die «Big Five» der Schweiz in fünf Jahren andere als heute. Sind zurzeit Bär, Hirsch, Alpensteinbock, Wolf und Wildschwein die grössten Tiere in freier Wildbahn, verdrängt möglicherweise 2027 der Europäische Bison das Wildschwein aus diesem Club der fünf. Denn bis dann will der Verein Wisent Thal herausfinden, ob es möglich wäre, im Schweizer Jura wieder frei lebende Wisente anzusiedeln.