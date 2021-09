Vergleich von Lebenshaltungskosten – Leben in der Schweiz um die Hälfte teurer als in Deutschland Ob fürs Essen, Studium, die Arbeit oder Ferien: Im Nachbarland lässt es sich im europäischen Vergleich eher kostengünstig leben. Das zeigt ein internationaler Vergleich von Preisniveaus für private Konsumausgaben.

Ein Einkaufskorb mit Lebensmitteln, aufgenommen in der Filiale eines Detailhändlers im Kanton Zürich. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Obwohl die Konsumentenpreise in Deutschland zuletzt so stark gestiegen sind wie seit 28 Jahren nicht mehr, lebt es sich im Nachbarland vergleichsweise günstig. Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz lagen im Juli um mehr als die Hälfte (51 Prozent) höher.

«Neben der Schweiz waren auch in den meisten anderen Nachbarstaaten die Lebenshaltungskosten höher als in Deutschland», teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. In Dänemark etwa mussten Konsumenten 28 Prozent mehr für den Erwerb eines repräsentativen Warenkorbs zahlen, in Luxemburg 25 Prozent mehr.

In den Niederlanden betrug der Preisabstand zu Deutschland sieben Prozent, in Belgien und Österreich jeweils fünf Prozent und in Frankreich vier Prozent. In Polen war die Lebenshaltung dagegen 46 Prozent günstiger als in Deutschland, in Tschechien 28 Prozent günstiger.

Die Verbraucherpreise in Deutschland waren im August mit 3,9 Prozent so stark gestiegen wie seit 1993 nicht mehr. Dafür sorgten steigende Energiepreise und ein sogenannter Basiseffekt: Wegen der Corona-Krise waren im vergangenen Jahr viele Waren und Dienstleistungen günstiger zu haben, zumal zeitweise auch noch die Mehrwertsteuer gesenkt wurde. Dieser Effekt kehrt sich nun um.

Der Big Mac Index Infos einblenden Foto: Keystone Der Big-Mac-Index ist ein leicht verständlicher Indikator, der für den Kaufkraftvergleich von Ländern entwickelt wurde. Dieser Indikator wurde 1986 von der britischen Wochenzeitung «The Economist» erfunden und wird halbjährlich im Januar und Juli jeden Jahres aktualisiert. Am teuersten ist der Big Mac in der Schweiz. Im Juli 2021 muss man durchschnittlich rund 7,04 US-Dollar für einen Big Mac in der Schweiz bezahlen und damit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Der Durchschnittspreis für einen Big Mac in der Eurozone beträgt 5,02 Dollar. In Russland beträgt der Preis für einen Big Mac rund 2,27 US-Dollar und damit weniger als im Rest der Welt – ausser im Libanon, wo man 1,68 US-Dollar für den Big Mac zahlt.

