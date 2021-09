Jubiläum einer Zürcher Institution – Leben und Weiterleben in der Roten Fabrik Wilde Bilder, graue Texte: Ein neues Buch feiert vierzig Jahre Rote Fabrik als

Epizentrum der Zürcher Alternativkultur. Am Samstag war Vernissage am

Austragungsort. Jean-Martin Büttner

Die «Lethargy»-Party zieht seit Jahren die Massen in die Rote Fabrik. Im Bild die Sonntags-Afterhour im 2014. Foto: Tobias Siebrecht

Es ist ein Abend der Ironie, ein rhetorisches Instrument, das der Moderator Daniel Hitzig immer wieder verwendet. Er muss das schon deshalb, weil alle im Saal 40 Jahre älter geworden sind, als sie damals gedacht haben, dass sie alt werden. Und jetzt eine Institution feiern, die vor 40 Jahren vor allem eines waren: jung.

Am Samstagabend feierten die Bewegten von damals die Vernissage des Buchs zum 40-Jahr-Jubiläum der Rote Fabrik, des so hart erkämpften Kulturzentrums von Zürich. Ironie schon auf der Titelseite: Unter der Schlagzeile «Bewegung tut gut» ist das Zürcher Wappen abgebildet. Blutrot zwar, aber trotzdem offiziell. Und das ist richtig so. Denn genau dafür hatte sich die Jugendbewegung damals unter vielem anderen engagiert. Die Bewegten wollten in der ehemaligen Färberei von Wollishofen am See einen kulturell autonomen, von den Behörden aber bewilligten Freiraum installieren. Das ist ihnen über die kühnsten Hoffnungen hinaus gelungen.