«25 Jahre ausruhen ist eine bescheuerte Perspektive»

Herr Hasler, Sie finden, Seniorinnen und Senioren, die ständig herumreisen, vertrödeln ihre Zeit. Warum?

Nichts gegen Reisen. Aber als Patentrezept für das immer längere Alter hält es selten, was es verspricht. Die fremden Welten, nach denen wir uns sehnen, sind meist mit anderen Touristen verstopft. Da ist wenig, was uns bewegt, wir kehren zurück, wie wir wegfuhren. Andere sehen zufriedener aus, sie wirken im Boccia-Club mit, im Lesezirkel. Die bestgelaunten Alten, die ich kenne, sind einfach weiterhin tätig, mit 75, im Blumenladen, als Sporttrainer, in der Politik. Offenbar gibt ihnen genau das Sinn.

Warum?

Weil sie nicht nur sich selbst in Bewegung bringen. Sie werden gebraucht, sie haben eine Rolle, egal welche, Hauptsache, sie fühlen sich nicht wie weggelegte Schachfiguren. Sie wirken mit an etwas, das grösser ist als ihr Ich.

So einfach ist Glück?

Ja, ganz einfach. Wir Alten haben ja das Problem, dass unsere Zukunft schrumpft. Da können wir noch so hektisch Erlebnisse sammeln. Was aber wirklich heiter stimmt: Wir können mitwirken an einer Zukunft, auch wenn die nicht mehr unsere sein wird. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich als Referent nicht mehr gefragt sein werde, zu unserer Dorfschule hier in Zollikon zu gehen und mit ein paar Kindern aus dem Balkan Deutsch oder Mathe zu üben. Die Zukunft der Balkankids werde ich zwar nicht mehr erleben, aber ich werde an ihr beteiligt sein. Ich überlebe mich sozusagen selber. Eine weitere Möglichkeit ergreifen die Seniorenräte, die sich überall im Land bilden. Da nehmen die Alten ihre Probleme selber in die Hand.

Wie genau?

Die organisieren nicht nur einen Mittagstisch. Sie sagen: Unter uns Alten gibt es von jedem Schlag genug: Gesunde, Kräftige, Gärtner, Köchinnen, Informatiker. Wir brauchen also nicht stets noch mehr professionelle Hilfe, wir helfen uns selber. Sind wir denn Passivmitglieder der Gesellschaft? Wir sind Akteure, wir nehmen die Regie der Alterswelt selber an die Hand. Damit entlasten wir überdies die Jüngeren. Denn unser Alter ist längst kein «Lebensabend» mehr, es dehnt sich immer anspruchsvoller zum «Lebensnachmittag». Nachmittage sind anders zu gestalten als Feierabende.

Inwiefern?

Meine Eltern waren mit 60 alt und ausgelaugt. Für sie war das Alter, was für den Schöpfergott der siebte Tag war: Zeit, sich auszuruhen, zurückzuschauen, durchzuatmen. Doch heute, wo 90 bald normal wird: 25 Jahre ausruhen? Eine eher bescheuerte Perspektive. Kein Wunder, steigt ab 65 zweierlei: Alkoholismus und Depression. Der Mensch ist ein «exzentrisches» Wesen. Er muss etwas vorhaben. Nur mit sich selbst hält er es schlecht aus.

Man könnte das Rentenalter erhöhen.

Es der Lebenserwartung anpassen, klar. Sonst kommen die Jungen noch schlimmer an die Kasse. Doch nur am Rentenalter herumzuschrauben, verändert nichts Grundsätzliches.

Was schlagen Sie vor?

Den Alten eine Rolle zutrauen, statt nur Feierabend. Schon vor der Pensionierung. Die Jungen haben frisches Wissen, die Alten Erfahrung. Das Zusammenspiel macht erfolgreich. Also mehr Fantasie: Chefs räumen den Sessel, bleiben aber, mit Erfahrung und halbiertem Salär. Jüngere übernehmen, mit mehr Elan, mehr Zukunft. Und profitieren vom Rat der Erfahrenen.

Mit diesem Vorschlag machen Sie sich bei Älteren nicht gerade beliebt.

In meinem Alter tritt man leichter ins Fettnäpfchen. Reaktionen erreichen mich vielleicht gar nicht mehr.

Eine sinnvolle Tätigkeit wäre zum Beispiel auch, die Enkelkinder zu hüten. Gibt es eine moralische Verpflichtung dazu?

Moralisch? Es ist naheliegend, in der eigenen Familie noch eine Rolle zu spielen. Wie früher auf dem Bauernhof, da stellte sich keine Sinnfrage, es gab einfach zu tun. Aber Pflicht? Momentan fordern Alte heftig «mehr Respekt». Fürs Ausruhen? Da bin ich urliberal: Respekt muss man sich verdienen. Durch Mitwirken. Aber nicht zwingend beim Enkelhüten.

Die Rentnerinnen und Rentner haben ein Leben lang gearbeitet. Haben sie da nicht ihre Leistung erbracht?

Ja, haben wir. Nur ist die Welt, die wir den Jungen übergeben, nicht so picobello, oder? Rundum stolz können wir nicht sein. Wir fuhrwerkten oft wenig umsichtig, in guter Absicht, mag sein, ich mache nicht auf Selbstbezichtigung. Ich sage nur: 25 Jahre Pauschalrespekt rechtfertigt das nicht. Wir können noch nachlegen.

Bis ans Lebensende?

Solange wir bei Kräften sind. Irgendwann kommt das Alter, wie es früher war, hilfsbedürftig, polymorbid, gebrechlich.

Haben Sie Angst davor?

Ich weiss nicht, was Hinfälligkeit aus mir macht. Ich werde Mühe haben mit ihr – und mich drein schicken. Ich werde mich – hoffentlich mit Galgenhumor – mit meiner Vergänglichkeit arrangieren. Ich weiss nicht, was es bräuchte, damit ich die Hilfe einer Organisation wie Exit in Anspruch nehme. Ich bin da eher altmodisch. Souveränität bedeutet für mich nicht, alles im Griff zu haben. Souverän fühle ich mich eher, wo ich noch das Unverfügbare akzeptiere, mich auf das Schicksal einlasse.

Es ist doch verständlich, dass man gehen möchte, wenn das Leben nur noch eine Qual ist.

Ich verstehe das. Aber ist es denn so klar, dass das Leben uns gehört? Diese Vorstellung finde ich zu kurz gegriffen. Ich jedenfalls betrachte mich nicht als Allein-Eigentümer meines Lebens.

Nicht?

Habe ich mich vielleicht selber auf die Welt gestellt? Ich bin das Erzeugnis alter Vorgeschichten und 1001 Beziehungen. Das heisst nicht, dass ich alles über mich ergehen lassen möchte. Meine Mutter war im Alter dement. Das macht mir Angst.

Aber man merkt das selber ja nicht mehr.

Wohl doch. Die Seele verstummt nicht, wenn das Ich verfliesst. Angesichts der dementen Mutter sank bei mir und meinen Geschwistern der Appetit auf das lange Leben merklich.

Gibt es ein Leben nach dem Tod?

Sicher. Aber muss es unbedingt mein eigenes sein?

Sie machen sich keine weiteren Gedanken darüber?

Es gibt gar nicht so viel darüber nachzudenken. Die letzten Dinge liegen ausserhalb meiner Vorstellungskraft. Kosmologisch betrachtet, bestehe ich überwiegend aus Sternenstaub, so zwölf Milliarden Jahre alt. Mit ihm wird schon wieder was passieren. Da fände ich es eher spiessig, mich in mein Ego zu verkrallen.

Sie sagen, der Tod gebe dem Leben erst Sinn. Aber wenn Sie ewig 30 Jahre alt bleiben könnten, dann würden Sie das sofort machen, oder?

Sicher nicht. Ein Leben ohne Tod wäre tödlich – für alles, was menschlich belebt: Liebe und Angst, Hoffnung und Kränkung, Leidenschaft und Melancholie. Nur weil wir nicht endlos Zeit haben, kommt Dramatik in den Augenblick. Weil demnächst Schluss sein kann, wird es ernst, lustig, riskant. Der Tod ist tatsächlich der Stachel des Lebens.

Buch: Ludwig Hasler: «Für ein Alter, das noch was vorhat. Mitwirken an der Zukunft», Rüffer & Rub, Zürich 2019. 180 Seiten, ca. 26 Fr.

