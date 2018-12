Ihn gross zu nennen, wäre untertrieben

Tiere auf Instagram

Anders als Eliane Clerc inszenieren viele Tierhalter ihre Lieblinge auf Instagram gerne mit Accessoires und geben Botschaften durch, die Geld einbringen. So nehmen die Tiere als Influencer Einfluss auf das Leben anderer. So sind die Begriffe Tier- oder Petfluencer entstanden. Einer der bekanntesten ist Hund Jiffpom, ein Zwergspitz, der mit 8,9 Millionen Followern obenaus schwingt.



Er posiert auf seinem Instagram-Account in Kostümen und Kleidchen, die auch Kindern passen, und wirbt für Spielsachen, Koffer und Taschen.



Prominent ist auch der Waschbär Pumpkin mit 1,5 Millionen Followern, der auf Fotos gesunde Früchte und Gemüse nascht, an einem schön gedeckten Tisch sitzt oder auf gediegenen Postern ruht.



Hat über 8 Millionen Follower: Zwergspitz Jiffpom. Foto: Instagram / Jiffpom



Der Account der Füchse Juniper & Fig heisst Juniperfox und hat 2,5 Millionen Follower. Die zahmen Wildtiere posieren mit Kaninchen, Meerschweinchen und Hunden. Oft sind sie verkleidet – etwa als Cowboy –, knabbern Karotten und Obst und bewerben Karten, Bücher und Kleider. Sie haben auch eine eigene Website.



Ebenfalls weltweit bekannt ist der japanische Shiba-Inu-Hund Maru, dessen Account Marutaro 2,6 Millionen Follower begeistert. Seine Besitzer haben den Account ursprünglich als Trost für Geschädigte des explodierten Fukushima-Atommeilers eröffnet. Heute vertreibt das Paar Fanartikel und zeigt täglich Bilder von Maru.