«Mir war klar: Wenn mich nicht bald einer holt, sterbe ich»

Die Schaufelspitze im Karwendel im Tirol ist ein unübersichtlicher Berg. Es gibt keine ausgeschilderten Wege, ein kaum erkennbarer Trampelpfad führt durch dichten Wald und verliert sich in einem Labyrinth aus Bergföhren. Wer den Durchschlupf findet, muss noch einige Rinnen, einen Grat und leichte Kletterstellen überwinden, um den 2306 Meter hohen Gipfel zu erreichen. Dementsprechend einsam ist es dort meistens. Vom Gipfelkreuz aus sieht man die benachbarte Bettlerkarspitze, das Sonnjoch, tief unten in der Eng schimmern grüne Wiesen und Almhütten.

Als Tim Wortmann auf dem Gipfel der Schaufelspitze ankommt, ist er alleine. Es ist der 19. Juni 2018, ein Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr, es ist wolkig, aber trocken. Kaum jemand ist an einem Arbeitstag auf einer so abseitigen Route unterwegs. Wortmann hat bereits eine gewaltige Strecke hinter sich: Er ist um 10.30 Uhr in Hinterriss aufgebrochen, 36 Kilometer gerannt und hat in fünf Stunden 3800 Höhenmeter absolviert. Die Schaufelspitze ist der siebte Gipfel auf der Trainingstour des Ultraläufers. Nun muss er nur noch über die Schulter hinab in Richtung Plumsjoch laufen, dann ist er wieder im Risstal, wo sein Auto steht.

«Grau, grün, wieder grau, ich pralle an Felsen ab, verliere das Bewusstsein.»Tim Wortmann, Extremsportler

Der Extremsportler weiss, wie er sich im Gebirge zu bewegen hat, auch abseits der markierten Routen. Er ist topfit und gelenkig, springt die felsige Flanke mehr hinunter, als dass er klettert. Fast täglich ist er in den Bergen unterwegs. Doch beim Abstieg von der Schaufelspitze verfranzt er sich irgendwo im Latschengewirr. Zwei, drei Mal läuft er eine Rinne hinab, weil er glaubt, unten einen Weg zu erkennen. Er stoppt bei einem Felsabbruch, der ihm zu steil und rutschig erscheint und steigt wieder ein Stück auf. Wortmann hockt sich auf einen Stein und ruft die Wegbeschreibung auf seinem Handy auf. Das PDF bricht genau an der Stelle ab, an der er sich befindet.

Das letzte Bild, das Wortmann vor dem Unfall gemacht hat: Blick ins Tal beim Abstieg von der Schaufelspitze. Foto: Instagram/timwortmann

An den Sturz kann sich Tim Wortmann nur noch schemenhaft erinnern: «Grau, grün, wieder grau, ich pralle an Felsen ab, verliere das Bewusstsein», erzählt er rückblickend in seiner Wohnung in Bad Tölz in der Nähe von München. Ob er auf Schotter ausgerutscht, über einen Ast gestolpert oder beim Klettern abgestürzt ist – er weiss es nicht mehr. Filmriss.

Als er wieder zu sich kommt, liegt Tim Wortmann in einem Graben auf Schotter, seine Gliedmassen bizarr verdreht. Das rechte Bein ist rechts neben dem Kopf, die Füsse stehen in einem unnatürlichen Winkel ab. Beide Handgelenke sind gebrochen, offensichtlich auch mehrere Finger, aus dem Unterarm ragen Knochenteile. Wie sich später herausstellt, ist er 150 Meter tief gestürzt. Eigentlich überlebt man so etwas nicht: «Mir war in dem Moment klar: Wenn mich keiner bald holt, sterbe ich.»

Wortmann spürt zunächst keine Schmerzen und überlegt, was zu tun ist. Obwohl die Hände gebrochen sind und sich sein ganzer Körper anfühlt wie Pudding, gelingt es ihm irgendwie, sein Mobiltelefon zu finden und die Nummer der Bergrettung zu tippen. Erstaunlicherweise hat das Telefon eine Netzverbindung. Wortmann klemmt sich das Handy unter den Kopf und beschreibt einem Beamten der Polizeidienststelle Schwaz, wo ungefähr die Absturzstelle ist. Da fällt ihm ein, dass es eine Instagram-Story über seine Tour gibt. Seinen Sponsoren zuliebe macht der Spitzensportler unterwegs Fotos und postet sie. Anhand des letzten Handyfotos können die Bergretter die Unglücksstelle lokalisieren. Der Schwerverletzte bekommt Morphium und wird von einem Rettungshubschrauber am Seil geborgen. 77 Minuten nach dem Notruf landet der Helikopter auf dem Dach des Innsbrucker Krankenhauses.

Nach drei Tagen wacht Wortmann aus dem Koma auf. Er schaut an sich hinunter und sieht überall Metallstreben, Gips und Schläuche. Er testet, ob sich Finger und Zehen bewegen lassen und ist erleichtert – es geht. Aber ein Arm ist gelähmt. Er hat keine Stimme und kann nicht sprechen. Die Diagnose ist ein Schock:

Linkes Schulterblatt gebrochen

Gebrochene Halswirbel (C6/C7)

Gebrochener rechter Oberarm

Offener Trümmerbruch im Handgelenk

Beide Unterarme gebrochen

Linker Daumen gebrochen

Kleiner Finger gebrochen

Kreuzbein gebrochen

Trümmerbruch im Schienbein

Wadenbeinbruch

Fersenbeinbruch

Schulter ausgerenkt

Verletzung eines Nervs am Hals (deshalb keine Stimme).

Eineinhalb Jahre nach der Diagnose arbeitet Wortmann immer noch daran, sich ins Leben zurückzukämpfen. Auf dem Sofa seiner Wohnung liegt eine Schiene, damit trainiert er passiv die Beugung des rechten Beins, die noch immer sehr eingeschränkt ist. An der Wand lehnen Krücken, er braucht sie zum Glück nicht mehr so oft. Sein Pullover trägt den Schriftzug «Willpower». Willenskraft, es liest sich wie sein Lebensmotto. Tim Wortmann ist 36 Jahre alt, sieht aber viel jünger aus: ein dünner Typ mit dunklen Haaren und dunklen Augen, 1,78 Meter gross, 68 Kilo leicht, in den ersten Monaten nach dem Unfall waren es zeitweise nur noch knapp 60 Kilo.



«Das ist jetzt schon ein ganz anderes Leben»: Dokfilm über Tim Wortmanns Schicksalsschlag. Video: Youtube

Wortmann erzählt mit ruhiger Stimme von den dramatischen Ereignissen im Sommer 2018, die sein Leben komplett verändert haben. Vor seinem Sturz arbeitete der Sportwissenschaftler als Trainer in einem Gesundheitsresort. Es kam oft vor, dass er von seinem Wohnort zum Arbeitsplatz rannte, 16 Kilometer. Bewegung war immer ein Hauptbestandteil seines Lebens. Früher spielte er Handball, seine Bestzeit beim Marathon liegt bei 2,30 Stunden. 2013 entdeckte er Ultrarunning in den Bergen für sich und belegte beim ersten Wettkampf gleich den fünften Platz. Er trainierte wie besessen, absolvierte pro Woche 120 bis 250 Kilometer und bis zu 15'000 Höhenmeter. Die Zeit vor dem Absturz seien die schönsten Wochen gewesen, die er je in den Bergen hatte, sagt er im Nachhinein. Er sagt aber auch: «Ich habe die Tendenz, Dinge zu übertreiben.»

Wortmann denkt wieder und wieder über die verhängnisvollen Minuten vor dem Sturz nach.

Am Tag, als Tim Wortmann abstürzte, trainierte er für den «Tor de Géants», einen 330 Kilometer langen Ultralauf in den Bergen rund um das Aostatal. Die Schnellsten schaffen diese Strecke in weniger als 70 Stunden. Wortmann gehörte bis 2018 zu den weltbesten Ultraläufern. 2017 hatte er den Adamello Ultratrail gewonnen, im Sommer 2018 wäre er in der Form seines Lebens gewesen, hätte er nicht zu Jahresbeginn einen Bänderriss erlitten. Umso knapper war die Zeit fürs Training vor dem Wettkampf, es blieben ihm nur vier Wochen, um auf den Punkt fit zu werden. Ultralaufen war alles für ihn: «Es gab meinem Leben Sinn, es war meine Leidenschaft.» Alleine auf einem Gipfel zu stehen, das vermittelte ihm das Gefühl von Freiheit, Leichtigkeit und Stärke. Der Absturz hat dieses Gefühl jäh zerstört. Fast schlimmer als all die Brüche sind für Wortmann die psychischen Konsequenzen: «Seit dem Unfall frage ich mich: Kann ich jemals wieder so glücklich und frei sein?»

Gibt es einen Grund?

Während der Reha denkt Tim Wortmann wieder und wieder über die verhängnisvollen Minuten vor dem Sturz nach. Welche Fehler hat er gemacht? Hätte er bei dem letzten Steinmännchen vor dem Bergföhren-Dickicht links gehen müssen oder rechts? Es kommt ihm so vor, als habe es Zeichen gegeben, die ihm aus heutiger Sicht geradezu grotesk erscheinen. Einer Freundin schickte er Gipfelfotos per Whatsapp, der Text zu einem Bild lautete: «Should I stay or should I go?», das andere war beschriftet mit: «Dancing on the edge.» Auf der Bettlerkarspitze begegnete er einem Bergsteiger, zu dem er im Scherz sagte: «Runter kommt man immer irgendwie!» Auf einem Kreuz sass eine Alpendohle. «Über diese Vögel sagt man, sie verkörpern die Seelen abgestürzter Bergsteiger», sagt Tim Wortmann, der beim Anblick des Vogels an Basti Haag denken musste, einen befreundeten Extrembergsteiger, der 2014 im Himalaja in einer Lawine gestorben war. Später kam er an einem Schild vorbei, auf dem gross die Nummer der Bergrettung stand: 140. An diese Ziffern konnte er sich im entscheidenden Moment erinnern.

Er ist auch nach dem Unfall wieder auf der Schaufelspitze unterwegs: Tim Wortmann. Foto: Instagram/timwortmann

An guten Tagen ist Tim Wortmann voller Lebensmut. Oft bekommt er es aber auch mit Selbstzweifeln zu tun, manchmal mit Trauer und Scham: «Es kann sein, dass ich aufs Brauneck laufe und dabei die ganze Zeit weine.» Vor dem Unfall war er stark und selbständig, nun ist er auf Hilfe angewiesen. «Als ich abgestürzt bin, sind auch alle meine Grenzen gefallen», sagt er. Im Krankenhaus muss er sich voll versorgen lassen, wird gefüttert, kann zweieinhalb Monate lang nicht alleine auf die Toilette gehen. Das Gefühl, dass dieser Körper, der vor dem 19. Juni 2018 ein nahezu perfekter Hochleistungssportapparat war, nur noch sehr begrenzt ausführt, was der Geist von ihm will, lässt ihn manchmal verzweifeln. Weil Wortmann als Extremsportler gelernt hat, sich durchzubeissen, kämpft er jeden Tag darum, dass alles ein bisschen besser geht: «Ich habe anfangs stundenlang meinen Arm angestarrt und mir vorgestellt, dass er sich wieder bewegt.»

«Ich konnte mich durch das Laufen auch vom Alltag und seinen Zwängen befreien.»Tim Wortmann, Extremsportler

Vor dem Unfall war der Sport das wichtigste Lebenselixier für Tim Wortmann, die Priorität Nummer eins. Eine feste Partnerin, ein Haus, eine Familie – so etwas interessierte ihn nicht besonders. Wenn ihn jemand fragte, ob er als Ultraläufer nicht vor etwas davonrenne, antwortete er ausweichend. Der Absturz hat seine Haltung zu solchen Themen fundamental verändert. «Ich konnte mich durch das Laufen auch vom Alltag und seinen Zwängen befreien», sagt er rückblickend.

Diese Leichtigkeit, die er vor dem Unfall hatte, ist weg, sowohl körperlich als auch seelisch. Dadurch lernt er aber auch neue Aspekte kennen: Schon am Tag, als er in der Klinik aus dem Koma aufwachte, habe er trotz der erschütternden Diagnose etwas Positives gesehen. Seine Eltern, die eigentlich getrennt leben, standen gemeinsam mit seiner Schwester am Bett. Gute Freunde kümmerten sich liebevoll um ihn. Vier Monate lang verbrachte Wortmann in Kliniken, nur an fünf Tagen kam kein Besuch.

Demnächst steht wieder eine OP an, die neunte in eineinhalb Jahren.

Spitzensport wird für ihn nicht mehr möglich sein, sagen die Ärzte. Dafür sind andere, tiefergehende Themen in Wortmanns Leben gekommen. Er stellt sich die Sinnfrage: Gibt es einen Grund, dass ich noch da bin? Mittlerweile denkt er anders über Extremsport: «Ich habe das Gefühl, dass es schon vorher Stoppschilder gab, die ich überfahren habe.» Bei all den Gipfeln und Höchstleistungen ist etwas Wichtiges auf der Strecke geblieben. Heute fragt er sich, ob es sinnvoller gewesen wäre, früher über eine Partnerschaft und Familie nachzudenken. So gesehen kann Tim Wortmann mittlerweile positive Energie aus dem Unfall ziehen: «Das ist auch eine Bereicherung.»

Am 19. Juni 2019, ein Jahr nach dem Absturz, bricht Tim Wortmann zusammen mit zwei Freunden und einer Freundin noch einmal auf zur Schaufelspitze. Er quält sich mit Krücken den Berg hoch, kann das rechte Bein kaum beugen und hat starke Schmerzen. Unter grössten Anstrengungen schafft er es bis zur mutmasslichen Unglücksstelle. Die Erinnerung kommt zwar nicht zurück, aber zumindest wird ihm klar, wo er falsch abgebogen sein muss. Für den Gipfel reicht es aber noch nicht.

Demnächst steht wieder eine OP an, die neunte in eineinhalb Jahren. Aus dem rechten Bein wird Metall entfernt. Das mittelfristige Ziel: Am 19. Juni 2020, dem zweiten Jahrestag des Unfalls, will Tim Wortmann wieder auf dem Gipfel der Schaufelspitze stehen – und mit einem Gleitschirm ins Tal schweben.