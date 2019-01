Neue Hoffnung im Kampf gegen Schuppenflechte

Bis zu 200'000 Betroffene in der Schweiz

Psoriasis wird auf Deutsch oft als Schuppenflechte bezeichnet. Der Begriff ist freilich irreführend. Die schubweise verlaufende Krankheit wird nicht von einer Flechte im biologischen Sinn verursacht, vielmehr handelt sich um einen autoimmunen Entzündungsprozess: Das Immunsystem greift fälschlicherweise den eigenen Körper an. Im Fall von Psoriasis führt die Entzündung zu einer Wucherung der Hautzellen. Entzündliche Botenstoffe führen dazu, dass sich die Hautzellen schneller erneuern als üblich – dadurch kommt es zu Schuppen, die sich ständig wieder ablösen. Am häufigsten treten die geröteten, juckenden Stellen an den Ellbogen auf, aber auch an den Knien, auf der Kopfhaut, hinter den Ohren und in der Analfalte. Es gibt verschiedene Formen und Ausprägungen von Psoriasis. Während manche Betroffene nur einige kleinere, leicht gerötete Stellen aufweisen, treten bei anderen grossflächige Ausschläge auf. Gemäss Experten gibt es in der Schweiz 150'000 bis 200'000 Betroffene. Bei rund jedem Fünften entzünden sich im Lauf der Jahre auch die Gelenke, man spricht dann von einer «Psoriasis-Arthritis».



Die Ursachen der Psoriasis sind nicht endgültig geklärt. Eine Veranlagung wird oft vererbt. Die Schübe können darauf von diversen Faktoren wie etwa Infektionskrankheiten, Medikamenten, Hautreizungen oder Stress ausgelöst werden. Im Herbst/Winter ist der Leidensdruck meist grösser; die Gründe dafür sind aber nicht geklärt. Früher wurde Psoriasis wohl auch häufig mit Lepra verwechselt. Aus Angst vor Ansteckung wurden Betroffene aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Heute weiss man, dass die Krankheit nicht übertragbar ist. (as)