Ohne Kaffee? Ohne mich!

Es ist die Fehleinschätzung des Jahres. Kaffee sei «nicht lebensnotwendig», meint Bundesbern. Deshalb solle er aus der «Pflichtlagerhaltung von Nahrungs- und Futtermitteln» gestrichen werden. Es geht um die Frage, welche Vorräte der Bund immer auf Lager haben muss, um die Bevölkerung in Zeiten schweren Mangels versorgen zu können. Kaffee sei «arm an Proteinen, Fetten und verdaulichen Kohlenhydraten», also ernährungsphysiologisch wertlos und deshalb auch nicht für Notzeiten zu lagern.

Skandalöse Geringschätzung

Die amtliche Mitteilung schmerzt. Als ob Kaffee nicht weit mehr wäre als ein schnödes Nahrungsmittel. Die bisherige Pflichtlagerung, so der Bund, stütze sich auf eine veraltete Auffassung und «psychologische Gründe», die heute «nicht mehr haltbar» seien. Ein weiteres Beispiel für die skandalöse Geringschätzung «weicher» Faktoren für die Moral der Bevölkerung in einer Krisensituation. Als ob der Mensch von Brot alleine leben könnte.

Psychologisch gesehen ist der schwarze Stoff der Leidenschaft für das Funktionieren der Weltwirtschaft fast so bedeutend wie Erdöl. Ein Grund, morgens aus dem Bett zu kommen, und das Mittel, das einen oben hält. Viele Schweizerinnen und Schweizer würden ohne das Getränk wie Lurche durch die Gegend kriechen, weil erst ein Schluck dieses Lebenselixiers sie in menschliche Wesen verwandelt. Das zeigen schon die Zahlen: Nur in Norwegen und Deutschland wird mehr Kaffee getrunken.

Alles Psychologie

Wie jeder gute Kaffeejunkie weiss, kann ein kalter Entzug gravierende Folgen haben: Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche bis hin zu Depressionen. Man stelle sich die Kampfmoral einer solchen Truppe von Lurchen vor. Genau so gut könnte man die Armee ganz abschaffen. Wofür soll man kämpfen, wenn man sich danach nicht mit einem Espresso belohnen kann? Dagegen erscheinen die Kosten für eine Pflichtlagerung – denn natürlich geht es letztlich um Geld – als verschmerzbares Übel. Schmerz ist letztlich auch nichts anderes als ein psychologisches Phänomen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)