Sie ist blind – und reitet

Kaum einen Muskel bewegt Castagna, während Erika von Gunten an ihr arbeitet. Seelenruhig steht das Tier da und lässt sich von der 53-Jährigen striegeln. Derweilen hält Bettina Suter den Führstrick fest, streicht der Grauschimmel-Stute die Mähne aus dem Gesicht und fährt liebevoll über ihren Hals.

Es ist eine harmonische Szene, die sich im Stall oberhalb von Guggisberg zuträgt. Draussen prasselt der Regen auf das Dach, drinnen unterhalten sich die beiden Frauen leise miteinander, Castagna stibitzt einen Bissen Stroh von einem nahe liegenden Ballen. Dass die beiden Frauen blind sind, spielt keine Rolle.

Compaterra, wie der Verein von Bettina Suter und ihrem Kollegen Marc Fehlmann heisst, bietet eine Vielzahl an Angeboten. Reittherapie, tiergestützte Therapie, Tierpsychologie, Tierpflege. In den grossen Stallungen sind zurzeit elf Pferde untergebracht.

«Es braucht einfach viel ‹Gspüri›, die Pferde kennen mich, und ich kenne die Pferde.» Bettina Suter, Reitlehrerin

Darunter auch Fohlen, die noch ausgebildet werden müssen, oder Tiere, die bei Suter und Fehlmann ein neues Zuhause gefunden haben. Etwa die beiden Stuten aus Argentinien, die mit Trensen aus Draht drangsaliert wurden. In Guggisberg verzichtet man darauf, den beiden Tieren etwas in den Mund zu legen. So klappe es auch mit den Kunden, meint Suter: «Besonders mit wilden Kindern kommen sie super klar.»

Auch Hunde werden bei Compaterra ausgebildet, zu Blindenführ-, Autismusbegleit- oder Assistenzhunden. Aktuell kümmern sich Suter, Fehlmann und ihre Angestellten um einen Wurf von 13 Welpen. Wilde, schwarze Fellknäuel, die alle paar Stunden mit der Flasche gefüttert werden müssen. «Eine stressige Zeit», sagt Suter, seufzt kurz und kehrt dann zu ihrem gewohnten Lächeln zurück.

Das MRI schaffte Klarheit

Zu Pferden hatte Bettina Suter schon immer eine starke Verbindung. Früher, als noch alles normal war, arbeitete sie als medizinische Sekretärin, ihre Freizeit verbrachte sie am liebsten mit ihrer Stute Marlies. 2007 fingen dann die Kopfschmerzen an, später die Schwindelanfälle, irgendwann liess das Sehen nach. Das MRI schaffte Klarheit: Ein Hirntumor drückte das Kleinhirn auf das Grosshirn, daraus entstand Überdruck auf den Sehnerv.

Bettina Stuter hat gelernt, mit ihrer Behinderung zu leben: Zielsicher schreitet sie über den Hof. Foto: Beat Mathys

Es folgten mehrere Eingriffe, einmal liess man überflüssiges Hirnwasser ab, einmal legte man eine Drainage. Mal sah Suter besser, mal wieder schlechter. Und eines Tages, auf der Intensivstation, war alles weg. Das Gehör auf dem linken Ohr, der Geruchssinn, das Augenlicht. An Sehvermögen geblieben ist nur ein winziger Fleck auf dem linken Auge, verschwommen und schwarzweiss.

Marlies half Bettina Suter den Schicksalsschlag zu überwinden. Noch gut erinnert sich die aufgeweckte Frau an den ersten Besuch bei ihrem Pferd nach den ganzen Operationen. «Sie hat sofort gemerkt, dass etwas anders ist, wurde sehr ruhig und hat viel stärker auf mich geachtet. Fast als wollte sie mich beschützen.»

Die Pferde sind so ausgebildet, dass sie wissen, wann eine beeinträchtigte Person mit ihnen arbeitet.

Wieder zu reiten, wieder bei Marlies zu sein, das war für Bettina Suter wichtig. Also suchte sie nach jemandem, der ihr beibringt, als Sehbehinderte mit dem Pferd umzugehen. Dafür schaltete sie sogar ein Inserat in der Zeitschrift des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Eine richtige Antwort bekam sie nicht, gemeldet hätten sich nur Männer auf der Suche nach einer Beziehung.

Über eine Mitarbeiterin des Verbandes kam Bettina Suter schliesslich zu Marc Fehlmann, selber sehbehindert, selber Pferdebesitzer. Immer öfters besuchte Fehlmann sie in ihrem Stall, zeigte ihr, wie sie mit Marlies umgehen muss. 2010 gründeten die beiden schliesslich den Verein Compaterra. Und vor drei Jahren zogen sie mit ihrer Stiftung von Wabern nach Guggisberg, auf den Hof am Fuss des Guggishorns.

Feste Regeln für Mensch und Tier

Hantiert Bettina Suter heute im Stall, merkt man kaum etwas von der schweren Zeit, die hinter ihr liegt. Zielsicher schreitet sie über den Hof, selbstbewusst geht sie mit den Tieren um, fest hält sie die Zügel der Pferde im Griff. Damit die Arbeit mit den Tieren funktioniert, braucht es feste Regeln. Auf beiden Seiten.

Die Pferde sind so ausgebildet, dass sie wissen, wann eine sehbehinderte oder anders beeinträchtigte Person mit ihnen arbeitet. Dann bleiben alle vier Hufe auf dem Boden, erklärt Suter, und das Maul der Tiere bleibt zu. Das Füttern von Hand ist verboten. «Ansonsten braucht es einfach viel ‹Gspüri›», versucht Suter zu erklären, «die Pferde kennen mich, und ich kenne die Pferde.»

«Die Arbeit mit den Pferden gibt mir unglaublich viel, schon nur das Laufen ist für mich eine gute Übung.» Erika von Gunten, Klientin

Trotz viel Übung und Feingefühl wird es immer Arbeiten geben, die Bettina Suter und Marc Fehlmann nicht allein bewältigen können. Ein Beispiel ist das Misten der Pferdeboxen. «Ich sehe die Scheisse schlicht nicht», meint Suter und zuckt mit den Achseln. Auf den Mund gefallen ist sie nicht.

Das Ausmisten übernehmen ihre Mitarbeiter – etwa der 49-jährige Roland Kräuchi, der 50 Prozent bei Compaterra angestellt ist. Kräuchi ist ein gross gewachsener Mann, beinahe so ruhig wie die Pferde. Zwischen ihm und Bettina Suter fallen öfters neckische Sprüche. «Es ist wahnsinnig schwer, gutes Personal zu finden», gibt Suter zu, «umso dankbarer sind wir, jemanden so Tolles wie Roland bei uns zu haben.»

Jugendliche lernen hier, was Arbeit bedeutet

Die Arbeit mit den Tieren sei das eine, die mit den Kunden das andere. Regelmässig wohnen Jugendliche auf dem Hof, erzählt Suter. «Solche, die zu Hause Probleme machen. Hier kommen sie zurück auf den Boden und lernen, was Arbeit wirklich bedeutet.» Das sei nicht immer einfach, dafür aber wahnsinnig wertvoll. Gerne würde Suter noch weiteren Kunden helfen – aktuell verfüge sie noch über eine Menge Kapazität.

Dies, obwohl sich das Angebot an viele Menschen richtet: etwa besonders ängstliche Reiter, Kinder und Erwachsene, die etwas mehr Zeit benötigen, als normale Kurse bieten. Und natürlich auch an Menschen mit einem Handicap. So etwa Erika von Gunten, die von einem ähnlichen Schicksal getroffen wurde wie Bettina Suter.

Seit über einem Jahr besucht Erika von Gunten Compaterra regelmässig. Im letzten Sommer kam sie zweimal die Woche vorbei, im Winter lag sie jedoch wegen einer Rückenoperation flach. Jetzt kommt sie einmal alle sieben Tage, mit dem festen Ziel, die Anzahl Besuche wieder zu erhöhen.

Will das gute Gefühl weitergeben: Bettina Suter (r.) mit ihrer Klientin Erika von Gunten. Foto: Beat Mathys

«Die Arbeit mit den Pferden gibt mir unglaublich viel», sagt die Erika von Gunten, «schon nur das Laufen ist für mich eine gute Übung.» Sie leidet an einer seltenen Krankheit, dem sogenannten Von-Hippel-Lindau-Syndrom. Immer wieder bilden sich in ihrem Körper Zysten, legen sich auf der Netzhaut und dem Nervensystem ab. Seit dem 40. Lebensjahr ist sie vollblind, ihr Körper mittlerweile teilweise gelähmt.

Früher versuchte es Erika von Gunten mit Hippotherapie. «Da sitzt man aber nur aufs Pferd und wird herumgeführt», sagt sie. «Ich wollte aber mehr.» Bei Compaterra kann von Gunten nicht nur reiten, sie bürstet die Pferde auch, legt ihnen das Halfter und den Sattel an, führt sie selbstständig auf die Weide. Damit das funktioniert, brauche es immer auch das richtige Tier, erklärt Bettina Suter. Castagna etwa harmoniert sehr gut mit Erika von Gunten. Hält sich die Frau an der Mähne des Pferdes fest, übernimmt es die Führung.

Am wichtigsten sei aber die Ruhe des Tiers. «Es braucht wahnsinnig viel, bis Castagna austritt oder sich aufbäumt», sagt Suter und schickt von Gunten zur Demonstration auf die Knie. «Kriech mal unter ihr durch», befiehlt sie. Ein paar Sekunden später steht von Gunten wieder, auf der anderen Seite des Pferdes, und lacht. Castagna bleibt unbeeindruckt.