Typisch Bueb, typisch Meitli?

Die kleine Lena ist ein wilder Pirat. Sie schwingt ihr Spielzeugschwert und wirbelt durch den Garten. Dem kleinen Alexander ist der unbändige Seeräuber ein wenig ungeheuer. Das Jagen und Kämpfen mag er nicht. Alexander widmet sich lieber dem glitzernden Kleid seiner Mama und möchte es anprobieren. Bei dem Anblick des funkelnden Stoffes leuchten die Augen des Jungen.

Kinder haben eine überraschend grosse Bandbreite von Interessen und Vorlieben – grösser, als ihren Eltern bisweilen lieb ist. Denn nicht jeder Papa mag, dass der Sohnemann in glitzernde Kleider schlüpft. So wie manche Mamas ihre kleinen Töchter lieber im Prinzessinnenkleid als im Piratenkostüm sehen. Wie sollten Eltern am besten damit umgehen, wenn der Nachwuchs ihren Vorstellungen von Geschlechterrollen widerspricht?

Vielfalt zulassen

Das Verhalten der Kleinen ist kein Grund zur Sorge. Ihr spielerischer Umgang mit Geschlechterrollen ist natürlich. Kleinkinder können sich bereits früh für solche Rollenspiele begeistern, ab einem Alter von etwa zwei Jahren. Und je nach Kind kann diese Begeisterung bis etwa zum siebten Lebensjahr anhalten.

Versetzt sich der Nachwuchs in andere Personen, Charaktere und vielleicht auch das jeweils andere Geschlecht, schult es nicht nur das Einfühlungsvermögen für Text Anna Gielas Illustrationen Agnes Loonstraseine Mitmenschen – sondern fördert auch sein Verständnis von der Erwachsenenwelt. Rollenspiele helfen Kindern, die Welt um sie herum zu begreifen: Die Kleinen suchen sich einzelne Aspekte heraus und erproben sie.

Wenn Mama und Papa unnötige Grenzen auferlegen, entsteht bei Kindern sinnloser Leidensdruck.

«Eltern sollten sich vor Augen führen, dass das kindliche Mimen des anderen Geschlechts genauso ein Rollenspiel ist wie etwa Verkäufer oder Arzt spielen», sagt die Mütterberaterin NDS Annette Volk, 54, von der Elternberatung Basel. Das Beste, was die Eltern hier tun können, ist ihren Nachwuchs in seinen Interessen und Spielen nicht einzuschränken. «Mutter und Vater sollten sich auf ihr Kind und die Vielfalt seines Verhaltens einlassen», sagt auch Barbara Wüthrich, 43, von der Pro-Juventute-Elternberatung in Zürich.

Doch das ist manchmal leichter gesagt als getan. Denn es ist natürlich, dass Eltern ihre eigenen Vorstellungen davon haben, wie das Kind zu sein und sich zu geben hat. Und so reagieren manche Mamas und Papas vorschnell. Sie nehmen der Tochter das Spielzeugauto weg, weil sie sich eine kleine Dame wünschen. Und amüsieren sich über den Sohn, der zu Mamas Lippenstift greift. Im ungünstigsten Fall bestrafen sie den Nachwuchs.

Dabei entdecken die Kleinen gerade die Welt – und wenn Mama und Papa ihnen dabei unnötige Grenzen auferlegen, entsteht bei Kindern sinnloser Leidensdruck. Mangelndes Selbstwertgefühl, anhaltende Unsicherheit, Selbstzweifel und Ängste können die langfristigen Folgen sein.

Um dies zu vermeiden. sollten Eltern in sich hineinhorchen. «Die Erziehung eines Kindes bedeutet, dass Mutter und Vater sich immer wieder auch mit ihren eigenen Vorstellungen und Erwartungshaltungen gegenüber dem Kind auseinandersetzen», sagt Barbara Wüthrich. Hierbei gilt es nicht nur, sich der eigenen Erwartungen bewusst zu werden – sondern sie gleichzeitig auch zu hinterfragen. Wieso können sich Mama und Papa nicht freuen, wenn die Tochter zum Rugby oder der Sohn zum Ballett will?

Ballett ist nicht nur ein Hobby für Mädchen: Kinder im Ballett. Illustration: Agnes Loonstra

Ausprobieren dürfen

Barbara Wüthrich glaubt, dass die Wirtschaft hier eine nachteilige Rolle spielt. «Der Spielzeug- und Kindermodemarkt spitzt den Geschlechter-Dualismus in den letzten Jahren immer stärker zu», sagt die Fachfrau. «So wird Eltern vorgegaukelt, bereits das Kleinkind müsse in eine der zwei Geschlechterkategorien passen.» Zum Beispiel, dass den Buben automatisch Autos und die Farbe Blau zugeordnet wird, den Mädchen Barbies und Rosa. Doch eine gesunde Entwicklung des Kindes heisst nicht, so früh wie möglich in eine der zwei Gruppen zu gehören. Vielmehr soll der Nachwuchs zunächst sich selbst und seine Umwelt möglichst eingehend kennenlernen dürfen.

Die Sicherheit, stets den Rückhalt von Mama und Papa zu haben, stärkt jedes Kind.

Will der Sohnemann also zum Ballett und die Tochter zum Rugbyspielen, sollten die Eltern sich mit den Kleinen darüber begeistern, dass sie neue Sportarten erkunden und geniessen. Die Sicherheit, alles ausprobieren zu dürfen, was ihm am Herzen liegt, und dabei stets den Rückhalt von Mama und Papa zu haben, stärkt jedes Kind. «So kann der Nachwuchs selbstbewusst und durchsetzungsstark werden», sagt Annette Volk.

Doch auch Eltern, die ihr Kind auf jede erdenkliche Weise unterstützen möchten, stossen bisweilen an ihre Grenzen. Etwa wenn der kleine Sohn in Pumps der Mama und mit ihrem Lippenstift auf dem Mund in das Wohnzimmer stöckelt. In diesem Fall sind weder Lachen noch Kritik angebracht.

Richtig reagieren

Auch Ignorieren passt hier nicht. «Denn keine Reaktion von Mama und Papa ist sehr wohl eine Reaktion – und verstärkt indirekt die typischen Geschlechterrollen», erklärt Annette Volk. Weil der Junge von seinen Eltern hier Nichtbeachtung oder gar Ablehnung erfährt, wendet er sich Verhaltensweisen zu, die ihm die Anerkennung seiner Eltern garantieren. Zum Beispiel Fussballspielen. Damit erfüllt er zwar das Geschlechterklischee der Eltern – doch beschneidet er damit auch sein Entfaltungspotenzial und seine Interessen.

Wie könnten Mama und Papa positiv auf ihren Sohn mit Lippenstift und Pumps reagieren? «Die Eltern sollten sich in diesem Moment bei einem Sohn ebenso verhalten, wie sie sich bei einer Tochter verhalten würden», sagt Annette Volk. Dazu gehören beispielsweise gutheissende Kommentare wie: «Du bist aber plötzlich gross geworden!» oder «Das ist ganz schön schwierig, in diesen Schuhen zu balancieren – machst du aber prima!» Lippenstiftist in diesem Fall nicht mehr als ein Werkzeug der kindlichen Kreativität wie etwa der rote Buntstift auf einem Blatt Papier. Das können Eltern auch anerkennen, mit Bemerkungen wie: «Du bist ganz schön einfallsreich!»

Wenn Kleinkinder die Geschlechterrollen vertauschen, erproben sie auf fantasiereiche Weise ihre eigene Identität und lernen die Welt kennen. Eltern können die Entdeckungsfreude der Kleinen fördern – indem sie sie anerkennen und positiv auf sie reagieren. So helfen sie ihrem Kind, ein starker Mensch zu werden. Und selbstsicher ins Leben zu treten.

