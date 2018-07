Whiskey oder Fremdgehen?

Schluss, aus, vorbei. Die Schweiz ist draussen. Einmal mehr in einem Achtelfinal gescheitert. Doch dieses Mal nicht an einem übermächtigen Gegner wie Argentinien, sondern an Schweden, das gestern ebenfalls auf bescheidenem Niveau kickte. Umso grösser ist der Frust unter den Fans. Hier sind sechs Bewältigungsstrategien, wie damit umzugehen ist.

1. Fremdgehen

Einem anderen Team die Daumen drücken, ist nahe liegend. Doch wer taugt als Schweiz-Ersatz? Das kleine Belgien? Oder doch lieber die mächtigen Brasilianer, weil man da nicht so schnell enttäuscht wird? Das Nachbarland Frankreich? Unsere Umfrage spricht eine deutliche Sprache:

Umfrage Nach dem Schweiz-Aus: Wen unterstützen Sie an der WM nun? England

Belgien

Brasilien

Frankreich

Kroatien

Uruguay

Russland

Schweden

Niemanden, meine Treue gehört der Schweiz

Abstimmen England 15.7% Belgien 16.4% Brasilien 8.5% Frankreich 23.7% Kroatien 9.9% Uruguay 11.4% Russland 2.9% Schweden 4.8% Niemanden, meine Treue gehört der Schweiz 6.6% 578 Stimmen England 15.7% Belgien 16.4% Brasilien 8.5% Frankreich 23.7% Kroatien 9.9% Uruguay 11.4% Russland 2.9% Schweden 4.8% Niemanden, meine Treue gehört der Schweiz 6.6% 578 Stimmen



2. Trotzen

Die Nati ist raus? Und jetzt? Unsere Mannschaft hat immerhin den Achtelfinal erreicht! Nach dem Spiel ist vor dem Spiel! Euro 2020 wir kommen!

3. Resignieren

Selbstmitleid ist eine tolle Bewältigungsstrategie, wie jeder weiss, der schon einmal unglücklich verliebt war. Dieses markiert auch das Wegfallen der libidinösen Besetzung: Wir sind schwach, wir sind verloren, wir werden untergehen. Und nie mehr in eine Endrunde vordringen, geschweige denn in einen Achtelfinal. Alles ist vorbei. Es wird nie mehr wie früher sein. Waren wir überhaupt mal gut oder hatten wir nur Glück? Ach, Deutschland ist unschlagbar. Und Schweden eigentlich auch. Xhaka ist überbewertet. Und Petkovic bringts nicht. Ein neuer Trainer? Von mir aus. Es ist alles egal.

4. Die Flucht in die Realität

WM, es war schön mit dir. Aber das Leben ist nun mal kein Ponyhof. Überhaupt: Es gibt doch so viele Krisenherde auf der Erde, da ist Fussballgucken eigentlich ein ignorantes, menschenverachtendes Verhalten.

5. Die Flucht ins Regionale

Wen kümmert schon die Nationalmannschaft und die WM? Die Fifa ist ein korrupter Haufen, die WM-Spieler sind überbezahlt und in den Public Viewings fachsimpeln Menschen, die keine Ahnung von Fussball haben. Da lob ich mir die Super League mit ihrem simplen, aber ehrlichen Fussball und den feinen Stadionwürsten.

6. Der Griff zur Flasche

Man muss dem Leben immer um einen Whisky voraus sein, hat Humphrey Bogart gesagt. Genau. Und der Schweizer Nati mindestens zwei.

