Wissenschaftlicher Humbug

Stimmen Sie mir zu, dass die meisten Theorien von Psychoanalytikern, namentlich Sigmund Freud, aus wissenschaftlicher Sicht Humbug sind? Die bekanntesten Theorien Freuds empfinde ich als reisserisch und schlichtweg falsch. So z. B. den sogenannten Penisneid der Frauen, die Eifersucht des Sohnes auf den Vater wegen der Mutter oder auch die Theorie über den weiblichen Orgasmus. Mich würde es einfach interessieren, wie ein Psychoanalytiker der heutigen Zeit über die Theorien von Sigmund Freud denkt.

M. H.

Lieber Herr H.

Ich würde Ihnen zustimmen, wenn Sie nicht «aus wissenschaftlicher Sicht» geschrieben hätten. Ich halte tatsächlich sowohl den Ödipuskomplex als auch den Penisneid für Humbug, so wie ich auch den moralischen Universalismus Kants, den «effektiven Altruismus» Peter Singers, die Geschichtsvergessenheit vieler empirischer Sozial- und Entwicklungspsychologen und vieles andere für Humbug halte. Aber nicht, weil sie «der Wissenschaft» nicht standhalten. Auch nicht, weil ich Freud, Kant, Milgram oder Kohlberg für Scharlatane halte. Nicht einmal Peter Singer würde ich in diese Schublade einordnen.

Die Einteilung intellektueller Produkte in wissenschaftlich (gut) und unwissenschaftlich (schlecht) ist eine leider verbreitete Marotte, die ich nicht teile. Sie beruht in der Regel auf einer unrealistischen Auffassung, was Wissenschaft ist, nämlich einzig Experimentieren, um Hypothesen zu widerlegen bzw. zu stärken. Aber nicht alle Wissenschaften sind Experimentalwissenschaften. Zum wissenschaftlichen Vorgehen gehören auch teilnehmendes Beobachten, Gedankenexperimente, Befragungen, Statistiken, Interpretationen. Zudem sind nicht alle Inhalte von Wissenschaften «Theorien», sondern vielfach nur mögliche Teile einer solchen.

Ich will von Ihren Humbug-Beispielen nur den «Ödipuskomplex» herausnehmen. Am Anfang steht er bei Freud für ein ganzes Konglomerat von Dingen: dieser besonderen Mischung von Liebe, Abhängigkeit, Identifikationen mit Verboten und Geboten, Eifersucht, Rivalität, die das Verhältnis von Mädchen wie Jungen zu ihren Eltern auszeichnen. Als Freud dann beginnt, aus dieser gut zu beobachtenden und deutend zu rekonstruierenden Realität eine «Theorie» zu machen, die in menschheitsgeschichtlichen Verhältnissen (Urhorde und Urvater) gespiegelt wird, verwandelt sich der «Ödipus» zum Humbug, zur schlechten Mythologie, die allzu viel erklären muss.

Es reicht mir, wenn ich mir dies vergegenwärtige, wenn ich psychoanalytisch arbeite (theoretisch wie praktisch). Es bringt nichts, den «Ödipus» in Einzelhypothesen zu zerlegen und experimentell zu überprüfen. Man produziert damit nur noch grösseren Humbug. Etwa wenn man so tut, als sei man Naturgesetzen auf der Spur. Der Ödipus ist nicht natürlich, sondern Effekt einer besonderen Art Zusammenlebens von Kindern mit Erwachsenen. Sobald man die Psychoanalyse, Philosophie, Soziologie solcherart historisiert, sieht man das Humbug-Problem viel entspannter.

Der Psychoanalytiker Peter Schneider beantwortet jeden Mittwoch Fragen zur Philosophie des Alltagslebens. Senden Sie uns Ihre Fragen an gesellschaft@tagesanzeiger.ch (Tages-Anzeiger)