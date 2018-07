Bald kommen Würste für das gute Gewissen

Wir lassen uns die Wurst nicht vom Grill nehmen. So drastisch wie oft behauptet ist der Rücklauf des Fleischkonsums hierzulande nicht: Assen Herr und Frau Schweizer vor 20 Jahren etwa 54 Kilogramm Fleisch pro Jahr, geht man heute von ungefähr 50 Kilo pro Kopf aus. Trotzdem ist die sanfte Abnahme offenbar Grund genug, dass sich der Fleischanbieter Bell nach neuen Einnahmequellen umsieht. So hat sich die Coop-Tochter in den letzten Jahren bei Produzenten von Fertigsalaten oder von Vegiprodukten eingekauft. Und nun also auch bei Mosa Meat, das In-vitro-Fleisch im grossen Stil herstellen will, sprich: Fleisch im Labor aus Stammzellen gezüchtet.

Argumente für kultiviertes Fleisch, wie es auch genannt wird, gibt es viele: Damit könnte die unschöne Massentierhaltung obsolet werden. Die viel kritisierte Verschleuderung von Ressourcen wie Wasser und Land würde eingedämmt. Ebenso das von Kühen verursachte Treibhausgas Methan, mitverantwortlich für die Klimaerwärmung. Und vor allem entfiele das Töten von Lebewesen – trotz aller Liebe zur Wurst ein Umstand, der vielen ein schlechtes Gewissen bereitet. Und damit geniesst es sich schlecht, was die zunehmende Popularität von Bio- und Regionalprodukten beweist.

In der Tat: Mit Laborfleisch nimmt man allzu sendungsbewussten Vegetariern viel Wind aus den Segeln. Und dies erst noch, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Haben die Karnivoren das Ei des Kolumbus entdeckt? Zumindest auf den ersten Blick.

Nicht vergessen sollte man, dass Rindfleisch, respektive rotes Fleisch, nicht mehr per se als sehr gesund gilt. Die Frage sei darum erlaubt: Kann man Laborfleisch eigentlich auch aus Hühnern machen?

Vor allem: Was ist mit Allergien? Und was passiert, wenn ein Lebensmittelskandal kommt? In-vitro-Fleisch, das noch wenig erforscht ist, bleibt letztlich ein Industrieprodukt. Und wenn da dann plötzlich Probleme auftauchen – es liegt in der Natur der Sache –, werden es grosse Probleme sein.

(Tages-Anzeiger)