Bloss keine Mailänderli

«Zimetschtern hani gern, Mailänderli au», singt Andrew Bond nun wieder in vielen Stuben. Schnell fragt man sich: Könnte es dieses Jahr zur Weihnachtszeit nicht auch mal anderes Weihnachtsgebäck sein? Wir haben in jüngst erschienenen Kochbüchern nach Rezepten gesucht und sie ausprobiert.

Besonders gut schmeckten uns die Brutti ma buoni aus «Il Forno» von Kulinarikautor Claudio del Principe. Im Buch versammelt sind Rezepte, für die man einen Ofen braucht. Wir merken aber an, dass es der bekennende Feinschmecker beim Rezeptieren sehr genau genommen hat: Statt 75 Gramm Eiweiss hätte er wohl auch von zwei Eiweiss sprechen können, oder?

Neugierig waren wir, ob man Gebäck wirklich in der Pfanne backen kann. Davon handelt nämlich das Buch «Cookies aus der Pfanne». Und grundsätzlich hat es geklappt, auch wenn wir die Zubereitung dann doch kurz in den Ofen gestellt haben. Währenddessen nutzten wir die Zeit, um aus Datteln, Orangensaft und Kakao vegane Pralinen zu drehen – da durften auch die Kinder mithelfen. Ganz allein wiederum haben wir gebrannte Mandeln gemäss dem Winterkochbuch «Hello Snow» gemacht. Schon oft sind wir an dieser Süssigkeit gescheitert – diesmal sah sie nach einem Tag warten richtig aus.

Was wäre Weihnachten ohne ein neues Werk von Donna Hay? Sie widmet sich heuer dem Backen, mit sehr aufwendigen, genauen Rezepten. Trotzdem haben wir einen Fehler entdeckt: Man kann 340 Gramm Puderzucker nicht mit zwei Esslöffeln Wasser auflösen.

(Redaktion Tamedia)