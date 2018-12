Braucht es den Weihnachtsbraten noch?

Ja

Der Weihnachtsbraten hat es nicht leicht. Was wohl auch daran liegt, dass trotz Kochsendungen auf allen Kanälen und Rezepten in jedem Klatschheft kaum mehr jemand weiss, wie lange man denn ein solches Stück Rindsschulter überhaupt garen muss. Was wiederum damit zu tun hat, dass hierzulande die durchschnittliche Personenzahl pro Haushalt gerade mal noch bei 2,23 Personen liegt – es lohnt sich schlichtweg nicht, ein zwei Kilogramm schweres Fleischstück in den wöchentlichen Menüplan einzuplanen, mit dem spielend acht hungrige Mäuler gestopft werden könnten. Aber am Heiligabend, an Weihnachten und am Stephanstag? Ein Braten ist perfekt, wenn Grossvater und Eltern, Bruder und Schwester, Tante und Hausfreund sich am Tisch versammeln.

Zu entkräften gilt es erst einmal ein Argument gegen den Braten, das gerade die An­hänger des schnellen Filet-­Anbratens und spontanen Würste-Grillierens immer wieder anführen: Sie verbinden das «grosse pièce» aus dem Ofen mit enormem Zeitaufwand. Was Unsinn ist, denn die meiste Zeit der zwei, drei Stunden, die der Schweinshals mit Gemüse, Weisswein und Wasser in der Röhre schmort, ist er sich selbst überlassen. Aufsichtslos also.

Auch ich bin gegen Industriefleisch!

Ehrlich gesagt, gibt ein solcher Braten sogar weniger zu tun, als all die zehn Sösseli selber zu machen, die man zum ach so beliebten Fondue chinoise auftischt. Und die sich am Ende im Teller zu einer undefinierten Tunke vermischen. Ist so was feierlich? Gegessen mit Knoblauchbrot und Pommes Chips, allenfalls Ofenfrites. Wie trist sind doch diese Beilagen! Oh, wie viel edler ist doch ein saftiges Lammgigot, das während sechs Stunden im Ofen gelegen hat, wohlgemerkt bei einer Temperatur – weniger heiss als in der finnischen Sauna!

Schon hör ich die Vegi­tarierfraktion rufen: totes Tier! Natürlich gilt es, die berechtigten Bedenken wirklich ernst zu nehmen, die sich angesichts all der auf traurigste Art und Weise aufgezogenen Säuli und Kälbli stellen. Auch ich bin gegen Industriefleisch! Wenn man aber ein Fleischstück richtiggehend zelebriert, fast wie früher die rituell ­erbrachten Jagdopfer? In ­familiärer Gemeinschaft mit buttrigem Kartoffelstock und lieblich zu Sternen geschnitzten ­Rüebli? Dann bekommt das tote Tier doch endlich einmal den Respekt, den es verdient. Wohl­gemerkt, man sollte sich im Vorfeld des Festes schon auf die Suche nach einem Braten machen, der es zu Lebzeiten gut gehabt hat und entsprechend ­Geschmack und Saftigkeit aufbauen konnte.

Ich dreh jetzt den sprichwört­lichen Spiess einfach mal um: Kennen Sie das allertraurigste Gericht überhaupt? Es handelt sich um das handelsübliche Einpersonen-Ego-Fondue, das man in der Migros kaufen und in der Mikrowelle zubereiten kann. Nicht selten wird es ganz alleine und einsam vor dem Fernseher genossen. Und mit einer ­Flasche billigstem ­Weisswein, aus Chile vielleicht, hinuntergespült. Man darf getrost behaupten: Ein Weihnachts­braten, solang es ihn beim Metzger überhaupt noch gibt, ist genau das Gegenteil davon!