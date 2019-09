Der Glace-Zauberer aus dem Bündnerland

«Die ideale Temperatur für Glace liegt bei minus zehn Grad», sagt Holger Schmidt und lässt uns zum Beweis von einer Pistacheglace probieren, die er Sekunden zuvor aus der Eismaschine geholt hat. Wunderbar geschmeidig und von beglückender aromatischer Dichte ist die süsse Köstlichkeit. Was natürlich längst nicht nur an der Serviertemperatur liegt. «Ohne erstklassige Grundprodukte gibt es auch keine erstklassige Glace», sagt Schmidt.

Ganz wichtig natürlich: die Milch. Sie kommt von Andri Devonas, der im Ort einen Bio-Bauernhof führt, auch an Glatsch Balnot beteiligt ist und genau weiss, was seine Kühe fressen müssen, damit die Milch in jeder Jahreszeit höchsten Ansprüchen genügt. Was braucht es noch ausser Milch? «Rahm vom Puracenter Lenzerheide und ein paar feste Komponenten. Wir arbeiten deshalb nicht nur mit Frischmilch, sondern auch mit Milchpulver», erklärt unser Gastgeber. «Zudem geht es nicht ohne einen gewissen Zuckeranteil, der trägt zur Geschmeidigkeit der Glace bei.»

Massgeschneiderte Glace

Glatsch Balnot ist aber nicht nur wegen der herausragenden Qualität seiner Produkte ein ganz besonderes Unternehmen. Holger Schmidt bietet seinen Kunden auch die Möglichkeit, sich eine Glace auf den Leib schneidern zu lassen. Es gibt eigentlich nichts, das der gelernte Bäcker nicht hinbekommt. Bester Beweis: eine betörende Arvenholzglace, deren Aroma auch lange nach dem letzten Löffel noch im Mund präsent ist. «Hierfür habe ich in der Milch vor der Weiterverarbeitung Arvenholzspäne ziehen lassen. So hat sie deren Geschmack angenommen», schildert Schmidt den Produktionsprozess.

Derzeit ist er daran, für das Hotel Madrisajoch in St. Antönien eine Steinpilzglace zu entwickeln. Schliesslich gehören die prächtigen Pilze, die in diesem Jahr in grosser Zahl aus dem Boden schiessen, genauso zum Bündnerland wie der Röteli. Dem Kirschlikör hat der Glace-Tüftler selbstredend auch eine Sorte gewidmet. Mit Röteli von einem Kleinproduzenten in Langwies. «Diesen Likör haben wir kürzlich entdeckt, er schmeckt ganz intensiv nach Kirschen», schwärmt Schmidt.

Der Renner des Sommers? Ovomaltineglace!

Für ganz heisse Sommertag empfiehlt Heike Schulze das von ihrem Lebens- und Geschäftspartner entwickelte Gurkensorbet. «Herrlich erfrischend», sagt sie. Der grosse Renner in diesem Sommer sei gleichwohl die Ovomaltineglace. «Die haben wir schon seit längerer Zeit, und jetzt sind auf einmal alle verrückt danach.» Wenn Holger Schmidt eine neue Sorte entwickelt, ist Heike Schulze stets die erste, die sie probiert. «Ich kümmere mich sonst um alles Administrative und geniesse diese Einsätze an der Front», sagt sie.

Insgesamt besitzt Glatsch Balnot Rezepturen für weit über 50 Glace- und Sorbetsorten. Das Sortiment reicht von Baumnuss und Bubble Gum über Marroni und Marzipan bis hin zu Wasabi, Grüntee oder Zwetschge-Zimt. Eine spezielle Herausforderung bleibt dabei stets einer der grossen Klassiker: das Erdbeersorbet. Die Früchte dafür kommen unter anderem vom Biohof der Familie Abt im nahen Tomils. «Erdbeeren von dieser Qualität zu finden, das ist ein absoluter Glücksfall», betont Heike Schulze.

Stammgäste bei Andreas Caminadas Genussmarkt

Dass sie und ihr Partner einmal eine Glacemanufaktur führen würden, war eigentlich nicht geplant. «Holger war auf der Suche nach einer Bäckerei und wollte sich nach dem Job als Produktionsleiter bei der Bäckerei Jung in Zürich selbständig machen. Da wir aber keine passende Immobilie finden konnten, haben wir als Teil einer Gruppe von Geschäftspartnern das Angebot von Glatsch-Balnot-Gründer Balser Derungs an- und den Betrieb 2013 übernommen», erzählt Heike Schulze.

Inzwischen ist Glatsch Balnot längst ein absoluter Premium-Brand. Sogar Andreas Caminada, Chef des mit drei «Michelin»-Sternen ausgezeichneten Restaurants Schloss Schauenstein in Fürstenau, ist auf die Glace aus Surava aufmerksam geworden und weist ihr an seinem Genussmarkt – die diesjährige Ausgabe findet am kommenden Wochenende statt – stets einen eigenen Stand zu.