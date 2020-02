Der perfekte Menüplan für die Skiferien

Eine Woche im Ferienhäuschen – kulinarisch eine immense Herausforderung. Gerade während der Skiferien: Auf der Piste gibt es über Mittag jeweils tristes Schnipo oder einen gemischten Salat an Fertigsauce. Und abends bekocht man sich selber, so gut es geht, in der engen Wohnung, die man gemietet hat.

Das Problem: Man kann, anders als daheim, nicht auf sein gewohntes Arsenal von Vorräten und Gewürzen zurückgreifen. Im Schrank hat es keinen Kreuzkümmel, keine Streubouillon, keinen Paprika. Im Tiefkühler liegen weder eine angefangene Packung Erbsen noch ein paar Rindsknochen. Und auch im Kühlschrank, wo sonst Senf und Sardellen lagern, herrscht gähnende Leere. Mit etwas Glück sind im Feriendomizil noch Pfefferkörner und etwas Salz vom Vormieter übrig.

Wie soll man da einen Menüplan zusammenstellen? Gerade im Winter, wo nicht allzu viel Gemüse zur Verfügung steht? Wenn Food-Waste und Convenience-Food keine Option sind? Und man ebenso wenig täglich einkaufen möchte, geschweige denn zwei Stunden in der Küche stehen? Hier ein Vorschlag, wie es für vier Personen gelingen könnte:

Erster Tag

Ofengemüse mit Reis

Am ersten Tag kaufen wir all das saisonale Gemüse ein, das der regionale Volg oder Landi in dieser Jahreszeit zu bieten hat: Rüebli, Knollensellerie, Pastinaken, Zwiebeln, Randen. Wir schneiden sie klein – was mit dem stumpfen Messer, das in der Schublade liegt, zugegeben ziemlich mühsam ist. Mit Olivenöl, Salz und Pfeffer wird das Gemüse eingerieben, es kommt bei etwa 200 Grad aufs Blech in den Backofen, bis es schön braun ist. Währenddessen kocht man den Reis als Beilage, und zwar die doppelte Menge, die man für eine Mahlzeit braucht. Wir werden ihm im Lauf der Woche nochmals begegnen . . . Wer nicht auf Fleisch verzichten mag, kauft Pouletbrustfilets, am besten bio. Sie werden gesalzen, gepfeffert und angebraten.

Ein Klecks Crème fraîche wird unsere Sauce; auch sie wird mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer abgeschmeckt.

Zweiter Tag

Gschwellti mit Käse

Von den Kartoffeln (die man allenfalls noch putzen muss) bereitet man wiederum doppelt so viel zu, wie man für eine Mahlzeit braucht. Sie kommen in gut gesalzenes Wasser, worin sie solange gekocht werden, bis sie «lind» sind.

Was die Käseauswahl angeht: Es ist natürlich ein wenig Glücksache, ob man im ausgewählten Skiort ein paar schöne regionale Sorten bekommt oder ob man auf etwas langweiligere Varianten wie Cantadou und milden Appenzeller zurückgreifen muss. Falls vom Vorabend noch Crème fraîche übrig ist: Sie gehört unbedingt auf den Tisch – wir wollen ja Resten vermeiden.

Es kann sein, dass die gemietete Ferienwohnung über einen funktionstüchtigen Racletteofen verfügt! Dann kann man statt Gschwellti mit Käse natürlich auch Raclette mit Kartoffeln auftischen.

Dritter Tag

Blätterteiggebäck

mit Reissalat

Die Kinder freut es, heute gibt es Blätterteiggebäck! Dafür wird die Hälfte des Teigs in handtellergrosse Rechtecke geteilt und mit gepfeffertem Feta belegt. Wer unbedingt Fleisch möchte, kann auch klein geschnittenen Kochschinken (der vielleicht vom Frühstück noch übrig ist) zugeben. Auch Pilze sind eine Option. Die zweite Hälfte des Blätterteigs wird ebenfalls in Rechtecke geschnitten, obendrauf gelegt und jalousienartig eingeschnitten. Mit verquirltem Ei bestreichen und ab in den Ofen, so wie auf der Teigverpackung angegeben.

Es geht weiter mit der Restenverwertung: Reis, und übriges Gemüse vom ersten Tag werden vermengt und mit Öl, Essig und Kräutern zu einem Salat an­gemacht.

Vierter Tag

Rösti mit Spiegelei

Im Kühlschrank sind ja noch die gekochten Kartoffeln! Sie werden geschält und geraffelt – bleibt zu hoffen, dass Sie in einer Schublade die entsprechende Raffel finden! Mit Butter in einer Bratpfanne eine Rösti braten, diese wird mit Spiegelei (und für Fleischtiger eventuell mit Speck) veredelt. Es kann sich lohnen, zuvor in der lokalen Käserei oder der Metzgerei vorbeizugehen; manchmal sind dort regionale Eier aus Freilandhaltung erhältlich. Allenfalls kann zur Rösti der Käse vom zweiten Abend nochmals serviert werden. Wir brauchen allerdings, dies sollte man im Auge behalten, noch ein schönes Stück für den folgenden ­sowie für den letzten Abend.

Fünfter Tag

Pasta mit Tomatensauce

Fein gehackte Zwiebeln werden mit etwas Olivenöl angeschwitzt, hinzu kommt eine Dose gehackte Tomaten – mindestens eine halbe Stunde köcheln lassen. Für etwas ambitioniertere Köchinnen und Köche ist es übrigens die Gelegenheit, in dieser Tomatensauce auch andere Resten (Kräuter oder Wein zum Beispiel) zu verwerten. Wieder sind Pilze eine Option. Die Teigwaren werden gemäss Packungsangaben gekocht. Als passende Beilage (und falls Sie die Raffel tags zuvor gefunden haben) empfiehlt sich ein Rüeblisalat; die Sauce wird wiederum aus Öl und Essig zubereitet. Und wie wäre es, wie früher mal wieder eine Konserve Stalder-Creme als Dessert zu öffnen?

Sechster Tag

Heute gehts auswärts!

Wer auch immer in den Ferien kocht, hat einen freien Abend verdient! Und dasselbe gilt für die Abwascher! Heute geht es in ein gutes Restaurant im Dorf, das man bereits zu Beginn der Woche reserviert hat.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wieso dieses Auswärtsessen nicht am allerletzten Abend eingeplant wird. Weil all die anderen Familien, die zum Skifahren hier sind, dann im Restaurant sein werden. Gibt es etwas Mühsameres, als mit heissem Kopf vom nachmittäglichen Schneesport in einem überfüllten Raum und quengelnden Kindern auf eine Pizza zu warten?

Siebter und letzter Tag

Freestyle-Nudelauflauf

Am letzten Abend kommt alles, aber auch wirklich alles, was Sie noch im Kühl- und anderen Schränken finden (Ausnahme sind selbstredend Salz und Pfeffer!) in eine grosse Schüssel. Das sind dann vor allem noch gekochte Pasta, Tomatensauce, Eier, eventuell Milch oder Rahm, Zwiebeln, Knoblauchzehen, Speck, Schinken und Pilze vielleicht . . . Sie werden vermengt und gut gewürzt, dann in eine Gratinform gegeben und mit dem restlichen Käse bestreut. Bei 180 Grad für eine halbe Stunde im Backofen heiss machen. Als Beilage gibt es Apfelmus, das Sie ausnahmsweise mal nicht selber zubereiten . . . Und Dessert? Liegt da zuhinterst im leeren Kühlschrank nicht noch eine Ovo-Schoggi?