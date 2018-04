Die Kunst des Reklamierens

Meistens mache ich kein grosses Aufhebens um ein misslungenes Essen. Ich habe eine grosse Meisterschaft im Entfalten und Drapieren meiner Serviette entwickelt, damit sie die Reste einer Mahlzeit, die ich nicht aufessen mag, kunstvoll verhüllt. Fragt mich der Kellner, der das zu grosse Gewicht des abzutransportierenden Tellers wahrnimmt, ob alles okay war, nicke ich betroffen und schwindle, es war gut, die Portion war zu gross. Damit erspare ich mir weitere, meistens fruchtlose Diskussionen.

Nicht immer ist allerdings vornehme Zurückhaltung opportun. Als ich zuletzt in einem neuen Restaurant zu Mittag ass, scheiterte ich an einem Mittagsgericht, das mir vor allem Polenta versprach. Polenta befand sich auch tatsächlich auf meinem Teller, sie kam in Gesellschaft von ziemlich vielen Broccoliröschen und, Überraschung, von einem zünftigen Stück Lammfleisch, das in fingerhoher Sauce schwamm.

Abgesehen davon, dass ich es verhaltensauffällig finde, wenn ein Gericht nach der Beilage benannt wird, hatte ich gerade keine Lust auf Fleisch. Egal, dachte ich mir, ich muss ja nur die Polenta und das Gemüse essen. Aber so einfach war das nicht. Denn die Polenta war massiv versalzen. Und die Broccoliröschen waren so hart, als hätten sie niemals mit kochendem Wasser Bekanntschaft gemacht. Das war der Moment, als ich notfallmässig das Lamm kostete.

Nur so viel: Es war grässlich. Der Geschmack entsprach eins zu eins dem, was Marianne Kaltenbach «das Hammeln» nannte: dem intensiven Geschmack nach altem Schaf.

Niemals hätte sie mir diese Polenta auf die Rechnung setzen dürfen.

Jetzt mochte ich nicht weiteressen. Die freundliche Kellnerin, ausgestattet mit dem Adlerauge hingebungsvoller Aufmerksamkeit, kam an den Tisch geschossen und fragte, was los sei, ob es mir denn nicht schmecke.

Natürlich hätte ich mir die übliche Notlüge ausdenken können, aber das wäre mir jetzt feig vorgekommen. Also erklärte ich, was mir missfiel. Die nette Kellnerin erklärte jetzt mir, dass man das Gemüse aus Prinzip sehr kernig koche, Stichwort Vitamine, entschuldigte sich aber für Salz und Fleisch und transportierte mein Tellergericht ab, das mehr oder weniger unberührt geblieben war.

Als sie zurückkam, fragte sie mich, ob sie mich auf ein Dessert einladen dürfe. Nein, danke. Sie beteuerte noch einmal, wie leid es ihr tue. Ich möge mich doch bei meinem nächsten Besuch beim Personal melden, man werde mir dann ein Hauptgericht gratis servieren.

Ich bezahlte also mein Glas Wasser, das ich ausgetrunken, und das Essen, das ich nicht gegessen hatte, und ging. Das Angebot der freundlichen Kellnerin, zurückzukommen und mich auf ein Hauptgericht einladen zu lassen, werde ich nicht wahrnehmen. Ich bin verstimmt. Niemals hätte sie mir diese Polenta auf die Rechnung setzen dürfen.

Auf in den Kampf?

Reklamationen sind etwas Heikles. Es bedarf guter Gründe und der Fähigkeit, diese zu artikulieren, um einen Teller zurückzuschicken und dafür nicht bezahlen zu wollen. Mehrere Gastronomen erzählen mir, dass es eine ganze Kaste von Schlaumeiern gibt, die zuerst drei Viertel eines Gerichts verspeisen, bevor sie draufkommen, dass es ihnen nicht geschmeckt hat, und anschliessend vom Wirt verlangen, den Posten von der Rechnung zu streichen.

Das ist eine Wette auf die Grosszügigkeit der Gastgeber, Glücksrittertum, Schummelei, wenn nicht gar Betrug. In diesen Geruch möchte – und werde – ich niemals kommen. Sobald ein Gericht offensichtlich in Ordnung ist und mir bloss nicht schmeckt, ist Reklamation unangemessen

Sobald ich jedoch einen objektiven Grund habe, etwas nicht zu essen, erwarte ich vom Gastronomen erstens Einsicht und zweitens grosszügige Wiedergutmachung – ein alternatives Gericht, das Streichen des fraglichen Postens von der Rechnung, eine Aufmerksamkeit, um die Enttäuschung zu kompensieren. Fehlt dem Wirt diese Einsicht oder die Bereitschaft, einen Fehler zuzugeben, wird er mit der strengsten Sanktion belegt, die mir als Gast zur Verfügung steht: Ich komme niemals wieder, und ich lasse alle, die es interessieren könnte, wissen, warum.

In einem Sternelokal bekam ich zum Beispiel nach Verdauung stinkende Kutteln. Als ich den Chef bat, den unverkennbaren Geruch zu interpretieren, wischte er meine Beschwerde arrogant vom Tisch: «Die gehören so.»

Wir haben uns nie wiedergesehen.

