Die französische Küche hat ihren Vater verloren

Es gab eine Zeit, da war die französische Welt noch in Ordnung. Das Hexagon war eine Sieger- und damit eine Weltmacht. Man produzierte die unbestritten besten Weine der Welt, im Bordelais und dem Burgund – von neuseeländischem Sauvignon Blanc oder chilenischem Cabernet hatte noch nie jemand gehört. Die beste Küche der Welt? Auch darauf gab es nur eine Antwort: diejenige Frankreichs.

Dass die Italiener mit Katharina von Medici im 16. Jahrhundert einiges dazu beigetragen hatten, verschwieg man elegant. Und dachte nicht im Traum daran, dass eines Tages Spanier mit Espumabläsern oder mooskochende Nordländer an der Wichtigkeit Frankreichs als kulinarische Destination etwas ändern könnten.

Der Lehrmeister mit der Magnumflasche

Über dieser alten kulinarischen Weltordnung stand ein Koch, der Überkoch. Paul Bocuse, der am 11. Februar 1926 in der Lyonaiser Gemeinde Collonges-au-Mont-d’Or geboren worden war. Schon als Neunjähriger stand er in der Küche seines Vaters, seine Ausbildung zum Koch absolvierte er bei der Drei-Sterne-Köchin Eugenie Brazier in Lyon. Später verdiente er sich bei Fernand Point – der angeblich jeden Tag eine Magnumflasche Champagner leerte, aber dennoch als der bedeutendste Koch der damaligen Zeit galt – seine Sporen ab.

Im Zweiten Weltkrieg diente Paul Bocuse ein Jahr lang als Freiwilliger in der Résistance, aus dieser Zeit stammt auch der gallische Gockel, den er als (inzwischen verblasstes) Tattoo auf der linken Schulter trug. Und er war dabei als am 18. Juni 1945 die Siegesparade über den Champs-Elysées schritt. In dritter Generation übernahm er danach das Restaurant «Auberge Du Pont» bei Lyon, das sein Grossvater eröffnet und sein Vater in Ehren gehalten hatte. Im Alter von 32 Jahren krempelte er diesen Betrieb komplett um, verwendete fortan nur noch frische und erlesenste Produkte. Seine Konsequenz wurde belohnt: 1965 bekam die zweite berühmte Riesennase Frankreichs (neben Gérard Depardieu) seinen dritten «Michelin»-Stern, den er bis zuletzt behalten hat.

Über 50 Jahre lang ohne Unterbrechung zu den grössten Köchen der Welt zu gehören – das wird ihm wohl keiner mehr nachmachen. Bei Bocuse, der zuletzt insgesamt sieben Restaurants vorstand, lernten denn auch ganz viele andere «Chefs», die später zur Creme da la creme des Metiers gehörten: Eckart Witzigmann etwa oder Heinz Winkler. Und so ist kaum verwunderlich, dass der Name dieses Sohns Frankreichs schliesslich rund um den Globus allen geläufig war, auch denjenigen, die keine Ahnung davon hatten (und haben), wie man eine Sauce Béarnaise von einer Hollandaise unterscheidet. Französische Haute Cuisine? Er war ihr Gesicht – auch wenn er selbst davon überzeugt war, dass die Küche nur 20 Prozent eines Restaurants ausmache, der Rest sei «Atmosphäre».

Wegbereiter für die kochenden Stars

Fälschlicherweise wurde Bocuse in den Siebziger- und Achtzigerjahren zu einem Vorreiter der Nouvelle Cuisine hochstilisiert. Jener Bewegung also, die sich um den Eigengeschmack der Produkte bemühte – durch kürzere Kochzeiten, leichtere Sauce, mehr Gemüse auf dem Teller. Berühmt berüchtigt wurde der Stil ungerechterweise aber vor allem wegen der kleinen Portionen. Und grad die interessierten Bocuse eigentlich herzlich wenig, seine herausragenden Leistungen für die Gastronomie waren anderer Natur: Der Lyonnaiser war der Ansicht, dass ein Küchenchef auch der Besitzer des Restaurants sein soll – zu einer Zeit, als die grossen Köche oft noch in Hotels dienten.

Er rückte so den Kochberuf ins mediale Rampenlicht, und er ebnete damit den Weg für all die kochenden Stars von heute – die längst nicht mehr aus Frankreich zu kommen pflegen: Dass man mit der weissen Schürze nicht jeden Mittag am gleichen Herd stehen muss, sondern auch 700 Mitarbeiter unter sich haben und 50 Millionen Euro Umsatz jährlich generieren kann, wusste man in den Zeiten vor dem Überkoch, der auch für das Catering im Jungfernflug der Concorde verantwortlich zeichnete, noch nicht. Doch neben dem Ruhm war Bocuse nicht zuletzt die Ausbildung junger, aufstrebender Talente wichtig: Bis heute ist der «Bocuse d’Or» der Kochpreis, der international am meisten Ansehen geniesst.

Der Mann, der drei Frauen liebte

Wer jetzt denkt, dieses unvergleichliche Renommee sei nur möglich gewesen, weil sich der Franzose – der bis zuletzt über einem seiner Restaurants gewohnt hat – mit Haut und Haar dem Beruf verschrieben hatte und das Private vernachlässigte, kennt Bocuse nicht. Er hatte nämlich durchaus ein Privatleben – und was für eins: Zeitlebens machte er keinen Hehl daraus, dass er drei Frauen gleichzeitig liebte. Wie sagte er einmal schelmisch, als man von ihm wissen wollte, wie er diese Polygamie denn organisiere: «Zum Mittagessen bin ich meist bei Raymonde im Restaurant, zum Kaffeetrinken im nahen Haus Raymones, den Abend verbringe ich gern mit Patricia.» Von zwei der genannten Damen hat Bocuse Nachkommen.

Er war nicht nur der Überkoch, sondern eben auch ein Mann der Bonmots. Berühmt ist seine Antwort auf die Frage, wer denn im Hauptrestaurant in Lyon am Herd stehe, wenn er nicht da sei: «Der gleiche, der kocht, wenn ich da bin», soll der Ritter der französischen Ehrenlegion darauf geantwortet haben.

Dass wird nun auch künftig so sein, jetzt, wo Paul Bocuse nie mehr durch die Türe in den weiss gedeckten Gastraum treten wird, um nach dem Rechten zu sehen. (Tages-Anzeiger)