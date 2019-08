Feuer und Flamme für diesen Kuchen

Ich hatte ein erstaunliches Erlebnis in den Paznauner Alpen. Nach einer schönen Wanderung von Galtür durch das malerische Jamtal kehrte ich in der Jamtalhütte ein und war gefasst darauf, neben dem fälligen Panaché mit den üblichen Hüttenspeisen abgefertigt zu werden. Würstchen. Pommes frites. Käseplatte. Allerdings fand ich auf der Speisekarte zwischen allen möglichen Hüttengerichten auch einen Hinweis auf ein ganz spezielles – einen pikanten elsässischen Flammkuchen von Jean-Georges Klein.

Jetzt ist Jean-Georges Klein nicht irgendein Hüttenkoch, sondern eine elsässische Legende. Er hatte als Autodidakt die Küche seiner Mutter übernommen und das Familienrestaurant «L’Arnsbourg» in Baerenthal in einen mit drei «Michelin»-Sternen ausgezeichneten Gourmettempel verwandelt. Nach familiären Zerwürfnissen verliess Klein «L’Arnsbourg» und eröffnete 2015 die «Villa René Lalique» in Wingen-sur-Moder, wo er mehr als früher regionale Lebensmittel verarbeitet. Klein geht dabei mit derselben kulinarischen Feinmechanik ans Werk wie an seinem früheren Bestimmungsort und wurde dafür auch sofort wieder mit zwei Sternen ausgezeichnet.

Dass dieser hochdekorierte Koch auf einer Paznauner Hütte Flammkuchen kocht, ist zwar schwer zu glauben, aber kein Versehen. Klein war Gast beim «Kulinarischen Jakobsweg», einer interessanten Form von Technologietransfer, die im Paznaun Jahr für Jahr auf dem Programm steht. Dafür reisen Sterneköche aus ganz Europa nach Ischgl, ein paar Kilometer hinter der Schweizer Grenze. Sie bringen Gerichte mit, die sie speziell für die Hüttenküchen entworfen haben. Diese Gerichte bedürfen einer gewissen Substanz und Zugänglichkeit. Die Hüttenköche sollen sie selbstständig herstellen können, die Hüttengäste wollen davon satt werden. Im vergangenen Jahr steuerte etwa der Bündner Ausnahmekoch Sven Wassmer ein gebratenes Saiblingsfilet mit Sauerampfercreme, Kartoffeln und Salat bei. Dieses Jahr kamen neben Jean-Georges Klein der englische Könner James Knappett, der deutsche Systemgastronom Tristan Brandt, der holländische Koch des Jahres Onno Kokmeijer und der vegetarische Sternekoch Paul Ivic.

Ihre Gerichte wurden auf anderen, über das ganze Tal verstreuten Hütten präsentiert, ich machte mich über den Flammkuchen her. Dieser Kuchen hatte alles, was ich mir von einem Gericht wünsche, das ich mit dem gesunden Appetit dessen verzehre, der sich gerade ein paar Stunden lang verausgabt und trotzdem seine Vorliebe für feine Aromen nicht verloren hat. Ich ass zwei Portionen. Und um den Genuss in der eigenen Küche wiederholen zu können, besorgte ich mir das Rezept.



Flammkuchen von Jean-Georges Klein





Für den Butterteig brauchen wir 275 g Mehl (Klein verwendet ein französisches Mehl der Sorte T55, was in der Schweiz einem Halbweissmehl von 75-prozentigem Ausmahlgrad entspricht), 25 g eines verquirlten Bioeis, 4 g Salz, 60 g Wasser und 100 g Butter.

Die Butter wird langsam geschmolzen, dann mit den anderen Zutaten vermengt und eine Stunde zur Seite gestellt. Anschliessend wird der Teig zweimal touriert – ausgerollt und gefaltet, um 90 Grad gedreht, wieder ausgerollt und gefaltet. Dann rollen wir den Teig 1 mm dick aus und schneiden ihn in etwa 8 x 20 cm grosse Stücke.

Während der Ruhezeit stellen wir einen Fromage blanc für den Belag her. Dafür vermischen wir 100 g Quark (40 % Fett) mit 300 g Crème fraîche, 1 verquirlten Ei, 50 g Pflanzenöl (am besten Sonnenblumenöl) und würzen die Masse mit Salz, Pfeffer und Muskat.

Anschliessend würfeln wir 300 g Zwiebeln sehr fein, schneiden 150 g Speck in feinste Streifen und stellen 150 g geräucherten Heringskaviar bereit – und die gerissenen Zesten einer Limette.

Den Fromage blanc etwa 2 mm dick auf den Butterteig auftragen. Die Hälfte des Flammkuchens mit Speck garnieren, die andere mit Kaviar. Bei 250 Grad 6 bis 8 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Aus dem Ofen nehmen, in mundgerechte Stücke schneiden und mit Kaviar und – wichtiger Grund für die Sensation – den Limettenzesten bestreuen.

Knusprig, vielschichtig und von originellem Geschmack. Dieser Flammkuchen macht auch in der eigenen Küche eine erstaunliche Figur.

Dieses Rezept haben wir erstmals am 10. August 2019 in «Das Magazin» publiziert.

