Ich bin die Spassbremse an jedem Apéro

Nüchtern betrachtet, liegt eine gewisse Komik darin, dass ich mich allein dadurch verdächtig mache, dass ich etwas nicht tue. Etwas unterlasse, was alle anderen als das Normalste der Welt betrachten, als eine liebe Gewohnheit im Dienste der Geselligkeit. Dabei ist die Wahrheit eine ganz simple: Ich trinke nichts, keinen Tropfen Alkohol. Seit jeher nicht. Punkt. Und das aus einem ebenso schlichten, geradezu banal einfachen Grund: Ich mag den Geschmack von Alkohol nicht und schmecke ihn selbst aus jenen zuckersüssen Partygetränken heraus, die insbesondere für Teenager und für Frauen hergestellt zu werden scheinen. Kahlúa, Baileys, Batida de Côco, Wodka Red Bull, Alkopops – all das Zeug, bei dem es den Nobeltrinker vor Ekel schüttelt wie den Liebhaber von Grand-Cru-Schokolade bei einem Glas Nutella.

Meine hausgemachte Theorie dazu ist die, dass meine Zunge irgendwo in einer Phase vor der Pubertät stecken geblieben ist – sich ihre Geschmacksknospen nie für erwachsene Genüsse geöffnet haben (Kaffee mag ich schliesslich auch nicht), wobei ich mir die Geschmacksknospen wie Miniaturausgaben von Pfingstrosenknospen vorstelle, die sich im Regelfall beinahe über Nacht zu voller Blüte entfalten.

Ist sie trockene Alkoholikerin oder bloss eine verkniffene, blöde Spielverderberin?

Aber warum ich nicht trinke, das ist im Grunde vollkommen egal – das stelle ich immer wieder fest. Murmle ich bei Abendeinladungen meinen Hunderte Male gesagten Satz, leise und schnell, damit wir – ich ebenso wie die Gastgeber – ihn möglichst bald hinter uns gelassen haben werden, während der Herr oder die Dame des Hauses die Flasche entkorkt und deren Hals kurz über meinem Weinglas schwebt, dann also folgt auf mein «Danke, für mich nicht, ich bleibe bei Wasser!» unweigerlich der gleiche Gesichtsausdruck: jener der reinen Ungläubigkeit. Die sich zu mimischem Zweifel steigert, um sich am Ende in einem Crescendo aus lauter Verdachtsmomenten – was denn, ist sie Alkoholikerin und nun trocken oder bloss eine verkniffene, blöde Spielverderberin? – Bahn zu brechen und in eine ausgesprochene Reaktion zu münden, welche die Bezichtigung zwar nicht explizit formuliert, aber doch zur Klärung aufrufen will.

Mein Mann pflegt an dieser Stelle – wohl um die Situation zu lockern, weil sie doch für Augenblicke zu vereisen droht – den Scherz zu machen, ich würde aus religiösen Gründen nicht trinken (damit auf meinen persischen Nachnamen anspielend). Und auch daraufhin spiegelt sich in den Gesichtern zwangsläufig die immer gleiche Unsicherheit: Ach so, offenbar ist sie Muslima, wär ich nicht draufgekommen!

Spätestens dann ist es an mir, es herunterzuspielen, indem ich alle Verantwortung für mein Spassbremsen-Gebaren auf mich nehme: und mich mit meinen unausgegorenen, kindlichen, wenn nicht sogar kindischen Geschmacksnerven entschuldige. Für die nur ich allein etwas kann, anders als all die, die Gluten nicht vertragen oder denen die Natur eine andere heimtückische Lebensmittelunverträglichkeit mit auf den Weg gegeben hat. Nein, bei mir lautet der obligatorische Subtext völlig zu Recht: «Machen wir jetzt bloss keine grosse Sache draus! Ich bin die, bei der was falsch ist, trinkt ohne schlechtes Gewissen weiter, und lasst euch dabei nicht von mir stören!»

Ich bin der Partyschreck, das verkörperte schlechte Gewissen.

Denn genau das bin ich ja in diesem Moment: eine einzige Störung. Ich führe ihnen vor, dass sie sich wahrscheinlich gleich fürchterlich peinlich aufführen werden. Ich bin der Partyschreck, das verkörperte schlechte Gewissen, das ihnen miese Laune beschert, möglicherweise auch eine kleinere Aggression. Glück im Unglück, wenn man so will, ist für mich wie für die anderen, dass ich eine Frau bin – im Laufe der Jahrzehnte, sozusagen seit meinem Debüt im gesellschaftlichen Treiben, bin ich auf wenige, aber doch auf ein, zwei Männer getroffen, die mit derselben Begründung wie ich keinen Alkohol tranken: Und was waren das für arme Schlucker! (Das heisst: eben gerade nicht.)

Soviel oder sowenig sich bei den Geschlechterbildern in der jüngeren Vergangenheit auch getan haben mag, beim Thema Alkohol scheint mir noch alles wie in den Fünfzigerjahren zu sein. Der Abscheu der Anwesenden angesichts einer sturztrunkenen Frau auf einer Party kommt mir bis heute ungleich grösser vor als das Grausen vor einem besoffenen Mann. Und umgekehrt eckt eine Frau, die auf Alkoholisches aus Prinzip oder auch ohne ausgesprochene Überzeugung verzichtet, deutlich weniger an als ein Mann.

Womit wir schon beim Kern der Sache angelangt sind: bei der Moral von der Geschichte. Exakt die steht auf dem Spiel. Letztlich geht es um den guten Ruf, den man mit jedem einzelnen Schnaps, mit jedem Bier riskiert. Oder, anders ausgedrückt: Sobald einem eingeschenkt wird, vollzieht sich ein moralischer Transfer von der Theorie zur Praxis. Von einem Menschen, der Mass halten kann, der sein Leben im Griff hat, mutiert man, wenn man nicht aufpasst, in Windeseile zu einem, der bereit ist, mit dem Blick ins Glas zugleich in seinen eigenen Abgrund zu blicken. Eben noch das hochunterhaltsame Partytier, umringt von der lachenden Schar, bald schon der Schluckspecht, dem alles entgleist und jede Achtung flötengeht. Ein trauriger Clown, mit dem niemand etwas zu tun haben will, weil man sich an seinem Verlierertum anstecken könnte.

Das ist die eigentliche Wurzel, vermute ich, weshalb ich durch mein blosses Nichttrinken zum Stein des Anstosses werde: quasi durch die Umkehrung dieses Glaubens. Zumindest habe ich in etlichen Varianten erlebt, dass die anderen Gäste vor ihren gut und unentwegt gefüllten Gläsern meinen, ich würde demnächst einen kleinen Notizblock zücken, um den Verlauf des weiteren Abends zu protokollieren. All jene Verfehlungen menschlicher Art, die im Rausch – solange er dauert – wunderbar natürlich erscheinen: Knutschereien mit dem Chef, obszöne, auch lüsterne Bemerkungen unter Bekannten, Kotzen vor der Haustür oder offensichtliches Torkeln unter dem Gelächter der Menge.

Bisher konnte ich jedem Gespräch mit einem Betrunkenen etwas abgewinnen.

Deshalb nun und nur einmal, dafür schwarz auf weiss: Ich schreibe nicht mit! Ich habe viel Besseres zu tun, nämlich mich gleichfalls zu amüsieren – auch ohne Sprit als Treibstoff. Was mir sicher leichter fiele, würde mir nicht ewig unterstellt, dass ich mit dem beschwipsten Geplauder um mich herum so gar nichts anfangen kann. Deswegen hier nun wirklich fürs Protokoll: Ich kenne es ja gar nicht anders. Ich weiss nicht, wie es sich anfühlt, sich jemanden, der vielleicht nur für den Zufall eines Abends neben einem steht, schönzutrinken. Wie es ist, jemanden plötzlich – oder nicht plötzlich, sondern mit dem kontinuierlichen Anstieg der Promille im Blut – ungemein geistreich zu finden. Und man kann es mir glauben oder nicht: Selbst wenn mir völlig klar ist, dass der neben mir schwer einen im Tee hat, vielleicht sogar Schwierigkeiten, sich ohne Lallen zu artikulieren – bisher konnte ich jedem Gespräch mit einem, der mir im Normalmodus durchaus liebenswürdig vorkam oder vorkäme, auch im trunkenen Zustand etwas abgewinnen. Ich musste dafür höchstens ein paar Abstriche bei der Geschwindigkeit und Deutlichkeit machen, womit ihm seine Worte aus dem Mund ploppten. Vielleicht ein bisschen zuwarten, bis er seine Gedanken formuliert hat, aber ich kann mir nicht vorstellen – vermutlich weil ich diese Form der Wallung von mir selber nicht kenne –, dass seine Gedanken an und für sich in dieser Bewusstseinsverfassung komplett gegenteilig ausfielen zu der des künstlich gesteigerten Hochgefühls.

Zugegeben, ich beschönige jetzt ein wenig: Ich habe mittlerweile tatsächlich zu unterscheiden gelernt zwischen denen, die sich im und mit dem Suff verändern beziehungsweise – sollte die Redewendung «In vino veritas» stimmen – dann ihr wahres Gesicht zeigen, und denen, die einfach nur fröhlicher werden oder eine Spur melancholischer oder einfach bis zum Morgengrauen durchfesten wollen, einmal auf Teufel komm raus, koste es, was es wolle. Die lediglich mal auf den Putz hauen wollen, nach dem Motto, man gönnt sich ja sonst nix. Grob gesagt: zwischen denen, die harmlos sind und es auch mit dunkelblauem Gemüt bleiben, und jenen, die im Erregungstaumel etwas von sich offenbaren, was man so lieber nicht gesehen hätte. Und wenn ich schon bei den Geständnissen bin: Irgendwo in dem Sediment meiner Psyche, das ahne ich, wird vielleicht etwas liegen, was mich in der Tat von der Ausschweifung abhält – abgesehen von meinen unausgereiften Geschmacksnerven. Etwas, das sich zunächst eher als eine körperliche Abneigung manifestiert, dass ich es zum Beispiel sehr unangenehm finde, wenn ich mich doch zu einem Anstandsschlückchen beim Zuprosten zwinge und ich meine Arme und Beine unmittelbar danach als Bleigewichte spüre.

Ich schätze die Apéro-Kultur genauso wie all die Rituale, die uns alle zusammenhalten.

Ich erinnere mich daran, dass ich diese Begleiterscheinung von Alkohol bei mir mal einem Freund mitteilte und dieser mir daraufhin zu meinem Erstaunen beschied: «Aber das ist es ja gerade, weshalb man trinkt: weil dadurch alle Körperglieder so schön schwer und entspannt werden!» Und zugleich eingestand, dass fast jeder diese jugendliche Phase irgendwann durchgemacht habe, in der einem der Alkohol nicht besonders schmeckt. Nur müsse man da eben durch – und sich über diese Phase bewusst hinwegtrinken.

Augen zu und durch. Mitunter bereue ich es, dass ich mich dazu nie überwinden konnte (und trotzdem käme ich mir albern vor, mir jetzt, im höheren Alter, noch «gedanklich» die Nase zuzuhalten und das Gesöff runterzuschlucken). Und vielleicht hat sich inzwischen eine Frau, die jeden Kerl unter den Tisch trinken kann, ja doch den Respekt verdient, eine Libertinäre zu sein, eine, die sich selbstbewusst nimmt, was sie will. Es ist nicht meine leichteste Übung, mich ständig wieder selbst aus der Apéro-Kultur auszusperren, gerade weil ich doch eigentlich die Kultur als solches schätze genauso wie all die Rituale, die uns alle zusammenhalten. Will ich es dramatischer ausdrücken: immer wieder, über ganze lange Abende hinweg, kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein – das gepflegt, ja höchst kultiviert, die nächste Flasche des besten Rotweins köpft.

Wer weiss, ob mein bisher ungebrochener innerer Widerstand an oder in meiner Familie liegt: Mein Vater hat zeitweise übers Mass hinaus getrunken, zum Glück ohne dem Suff je zu verfallen. Meine Mutter hat es nach einem maschtigen, fettreichen Essen jeweils geschätzt, sich oder ihrem Magen, wie sie betonte, einen kleinen Schnaps zu genehmigen, am liebsten einen aus dem hohen Norden mit dem kuriosen Namen Linie Akvavit. Und meine Schwester brannte bereits als kleines Mädchen darauf, bei Besuchen anderswo ein verbotenes Mon Chéri zu ergattern oder heimlich einen Rest Sekt aus einem Erwachsenenglas zu schlürfen.

Andererseits habe ich doch sogar härtere Drogen als Alkohol (der bekanntlich und absurderweise vielen nach wie vor nicht als solche gilt) ausprobiert, wenn auch jedes Mal unter mehr oder weniger kontrollierten Bedingungen: Ich habe in Vietnam auf einer Saigoner Dachterrasse Opium geraucht, als kleine Hommage an Graham Greenes «stillen Amerikaner» (allerdings in einer Überdosis, wie mir mein opiumerfahrener Vater später attestierte, wodurch ich im Wesentlichen schlaftrunken wurde).

Im Zweifel will ich lieber für eine Bünzlibürgerin gehalten werden.

Und eine Zeit lang, mit Anfang dreissig, vergnügte ich mich an ein einigen Wochenenden damit, mit einem Freund Haschkekse zu futtern. Das jedoch liess ich auf der Stelle sein, als ich – und das hat sich wiederum vielleicht nicht grundlos in mein Rauschgedächtnis gebrannt – nach einem aussergewöhnlich starken Haschbiskuit bemerkte, wie ich in eine sonderbare Paranoia hineinrutschte: Ich kann mich genau entsinnen, wie ich etliche Stunden Schlaf später, lange nach dem Genuss, einen Argwohn gegen jeden in meiner Nähe verspürte, obwohl mir mein Verstand zuwisperte: Das bildest du dir bloss ein, niemand will dir Böses.

Auf jeden Fall war ich mir in meinem tiefen Misstrauen sogar gegenüber meinen Nächsten derart unsympathisch, dass ich fortan die Finger davon liess. Müsste ich mich daher nicht, wollte ich ehrlich sein, fragen, ob auf dem Boden meiner Seele die Angst lauert, ich könnte mich (in erster Linie vor mir) als eine andere erweisen, als die ich mich ausgebe (wieder in erster Linie vor mir), sobald ich mich voll und ganz der Ausschweifung hingebe? Aber muss ich das überhaupt so genau wissen? Ist es nicht ratsamer, sich in mancher Hinsicht auch selbst ein Rätsel zu bleiben?

Ich habe keine Antwort darauf. Will womöglich gar keine darauf haben. Lieber belasse ich es dabei, mich in kürzeren Abständen zu wiederholen. Ständig wieder mit einem vor Höflichkeit quellenden Lächeln sachte den Kopf zu schütteln, wenn mir ein teurer, wirklich «ausnehmend guter» Rotwein von einem Connaisseur ans Herz, eigentlich an die Kehle gelegt werden soll. Im Zweifel lieber für eine zum Genuss Unfähige gehalten zu werden. Für eine schmallippige, freudlose Bünzlibürgerin, die sicher eines Tages miesepetrig auf ihr Leben zurückschauen wird. Die garantiert einen ganz eigenen Kater erlebt, der weniger Kopfschmerz und Schwindel mit sich bringt als einen Katzenjammer, der seinen Ursprung in tiefer Reue hat. Weil sie nie vor champagnerperlenfeiner Euphorie gärte. In deren Brustkorb kein in purer Seinsfreude getränktes, ungezähmtes Herz vibrierte – und die dann auch keinen Pfifferling drauf geben kann, dass sie dank ihres gesunden Lebenswandels vielleicht ein klitzekleines bisschen älter werden wird als eine, die es früher richtig krachen liess.

